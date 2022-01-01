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Котел настенный электрический Baxi Ampera 14, 14 кВт E8403114
69 990 ₽
Электрические котлы
    Котел настенный электрический Baxi Ampera 14, 14 кВт E8403114
    Арт. О00000037982
    Котел настенный электрический Baxi Ampera 14, 14 кВт E8403114
    Котел настенный электрический Baxi Ampera 14, 14 кВт E8403114
    Котел настенный электрический Baxi Ampera 14, 14 кВт E8403114
    Котел настенный электрический Baxi Ampera 14, 14 кВт E8403114
      Котел настенный электрический Baxi Ampera 14, 14 кВт E8403114
      Котел настенный электрический Baxi Ampera 14, 14 кВт E8403114
      Котел настенный электрический Baxi Ampera 14, 14 кВт E8403114
      Котел настенный электрический Baxi Ampera 14, 14 кВт E8403114

      Котел настенный электрический Baxi Ampera 14, 14 кВт E8403114

      69 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 858 ₽
      • Доставка завтра или позже, 850 ₽
      Арт. О00000037982

      Характеристики

      Производитель
      		Baxi
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Наличие насоса
      		Нет
      Встроенный расширительный бак
      		Да
      Все характеристики
      69 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 858 ₽
      • Доставка завтра или позже, 850 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Настенный электрический котёл Baxi Ampera 14, 14 кВт E8403114 применяется для отопления квартиры, дома и помещений различного назначения. Имеет небольшие габаритные размеры, что позволяет его встроить в мебель или нишу. Котел оборудован защитными системами, которые обеспечивают безопасную эксплуатацию. На лицевой панели расположен ЖК дисплей, на который выводятся все текущие параметры и ошибки, в случае их обнаружения. В комплекте поставляются датчики температуры воды и воздуха для автоматического регулирования и поддержания заданной температуры.

        Преимущества

        • Управление температурой помещения с возможностью суточного и недельного программирования
        • Встроенная погодозависимая автоматика
        • Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и бойлере
        • Цифровая индикация температуры
        • Возможность удалённого управления и мониторинга через протокол OpenTherm системой ZONT Connect
        • Возможность подключения комнатного термостата
        • Жидкокристаллический дисплей с кнопочным управлением
        • Функция самодиагностики
        • Датчик уровня теплоносителя
        • Система защиты от блокировки насоса (включается автоматически каждые 24 часа)
        • Защитный термостат от перегрева теплоносителя в первичном теплообменнике
        • Функция «антилегионелла» активируется при подключении бойлера
        • Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм)
        • Система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС
        • Нагревательный элементы из нержавеющей стали с низкой удельной тепловой напряженностью и длинным сроком службы