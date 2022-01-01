Котел настенный электрический Baxi Ampera 14, 14 кВт E8403114
Арт. О00000037982
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Наличие насоса
|Нет
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Встроенный расширительный бак
|Да
- Настенный электрический котёл Baxi Ampera 14, 14 кВт E8403114 применяется для отопления квартиры, дома и помещений различного назначения. Имеет небольшие габаритные размеры, что позволяет его встроить в мебель или нишу. Котел оборудован защитными системами, которые обеспечивают безопасную эксплуатацию. На лицевой панели расположен ЖК дисплей, на который выводятся все текущие параметры и ошибки, в случае их обнаружения. В комплекте поставляются датчики температуры воды и воздуха для автоматического регулирования и поддержания заданной температуры.
Преимущества
- Управление температурой помещения с возможностью суточного и недельного программирования
- Встроенная погодозависимая автоматика
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и бойлере
- Цифровая индикация температуры
- Возможность удалённого управления и мониторинга через протокол OpenTherm системой ZONT Connect
- Возможность подключения комнатного термостата
- Жидкокристаллический дисплей с кнопочным управлением
- Функция самодиагностики
- Датчик уровня теплоносителя
- Система защиты от блокировки насоса (включается автоматически каждые 24 часа)
- Защитный термостат от перегрева теплоносителя в первичном теплообменнике
- Функция «антилегионелла» активируется при подключении бойлера
- Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм)
- Система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС
- Нагревательный элементы из нержавеющей стали с низкой удельной тепловой напряженностью и длинным сроком службы