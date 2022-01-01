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Котел настенный электрический Baxi Ampera 9, 9 кВт E8403109
65 600 ₽
Электрические котлы
    Котел настенный электрический Baxi Ampera 9, 9 кВт E8403109
    Арт. О00000037980
    Котел настенный электрический Baxi Ampera 9, 9 кВт E8403109
    Котел настенный электрический Baxi Ampera 9, 9 кВт E8403109
    Котел настенный электрический Baxi Ampera 9, 9 кВт E8403109
    Котел настенный электрический Baxi Ampera 9, 9 кВт E8403109
      Котел настенный электрический Baxi Ampera 9, 9 кВт E8403109
      Котел настенный электрический Baxi Ampera 9, 9 кВт E8403109
      Котел настенный электрический Baxi Ampera 9, 9 кВт E8403109
      Котел настенный электрический Baxi Ampera 9, 9 кВт E8403109

      Котел настенный электрический Baxi Ampera 9, 9 кВт E8403109

      65 600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 814 ₽
      • Доставка завтра или позже, 850 ₽
      Арт. О00000037980

      Характеристики

      Производитель
      		Baxi
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Наличие насоса
      		Нет
      Встроенный расширительный бак
      		Да
      Все характеристики
      65 600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 814 ₽
      • Доставка завтра или позже, 850 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Настенный электрический котёл Baxi Ampera 9, 9 кВт E8403109 применяется для отопления квартиры, дома и помещений различного назначения. Имеет небольшие габаритные размеры, что позволяет его встроить в мебель или нишу. Котел оборудован защитными системами, которые обеспечивают безопасную эксплуатацию. На лицевой панели расположен ЖК дисплей, на который выводятся все текущие параметры и ошибки, в случае их обнаружения. В комплекте поставляются датчики температуры воды и воздуха для автоматического регулирования и поддержания заданной температуры.

        Преимущества

        • Управление температурой помещения с возможностью суточного и недельного программирования
        • Встроенная погодозависимая автоматика
        • Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и бойлере
        • Цифровая индикация температуры
        • Возможность удалённого управления и мониторинга через протокол OpenTherm системой ZONT Connect
        • Возможность подключения комнатного термостата
        • Жидкокристаллический дисплей с кнопочным управлением
        • Функция самодиагностики
        • Датчик уровня теплоносителя
        • Система защиты от блокировки насоса (включается автоматически каждые 24 часа)
        • Защитный термостат от перегрева теплоносителя в первичном теплообменнике
        • Функция «антилегионелла» активируется при подключении бойлера
        • Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм.)
        • Система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС
        • Нагревательный элементы из нержавеющей стали с низкой удельной тепловой напряженностью и длинным сроком службы