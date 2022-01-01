Котел настенный электрический Baxi Ampera 9, 9 кВт E8403109

Преимущества

Управление температурой помещения с возможностью суточного и недельного программирования

Встроенная погодозависимая автоматика

Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и бойлере

Цифровая индикация температуры

Возможность удалённого управления и мониторинга через протокол OpenTherm системой ZONT Connect

Возможность подключения комнатного термостата

Жидкокристаллический дисплей с кнопочным управлением

Функция самодиагностики

Датчик уровня теплоносителя

Система защиты от блокировки насоса (включается автоматически каждые 24 часа)

Защитный термостат от перегрева теплоносителя в первичном теплообменнике

Функция «антилегионелла» активируется при подключении бойлера

Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм.)

Система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС

Нагревательный элементы из нержавеющей стали с низкой удельной тепловой напряженностью и длинным сроком службы

Настенный электрический котёл Baxi Ampera 9, 9 кВт E8403109 применяется для отопления квартиры, дома и помещений различного назначения. Имеет небольшие габаритные размеры, что позволяет его встроить в мебель или нишу. Котел оборудован защитными системами, которые обеспечивают безопасную эксплуатацию. На лицевой панели расположен ЖК дисплей, на который выводятся все текущие параметры и ошибки, в случае их обнаружения. В комплекте поставляются датчики температуры воды и воздуха для автоматического регулирования и поддержания заданной температуры.