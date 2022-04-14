Базовый комплект Metabo Basic-Set 4.0 685049000, 3 аккумулятора 4 А/ч, 18 В + зарядное устройство
Арт. X10480440
Базовый комплект Metabo Basic-Set 4.0 685049000, 3 аккумулятора 4 А/ч, 18 В + зарядное устройство
Арт. X10480440
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Подходит для аккумуляторов, В
|18
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Индикатор заряда аккумулятора
|Да
- Набор Basic-Set Metabo 685049000 включает в свой состав три аккумулятора Li-Power Extreme и зарядное устройство. Аккумуляторы являются литиево-ионными (Li-Ion), а значит они характеризуются отсутствием эффекта памяти и могут долгое время храниться без потери заряда. Для их питания используется зарядное устройство ASC 30-36. Функция "AIR COOLED" позволяет охлаждать аккумуляторные блоки во время зарядки, что способствует увеличению их срока службы и сокращению общего времени зарядки на 30 процентов.
Преимущества
- Аккумуляторы являются литиево-ионными (Li-Ion), а значит они характеризуются отсутствием эффекта памяти и могут долгое время храниться без потери заряда
- Функция "AIR COOLED" позволяет охлаждать аккумуляторные блоки во время зарядки, что способствует увеличению их срока службы и сокращению общего времени зарядки на 30 процентов