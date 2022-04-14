Базовый комплект Metabo Basic-Set 4.0 685049000, 3 аккумулятора 4 А/ч, 18 В + зарядное устройство

Преимущества

Аккумуляторы являются литиево-ионными (Li-Ion), а значит они характеризуются отсутствием эффекта памяти и могут долгое время храниться без потери заряда

Функция "AIR COOLED" позволяет охлаждать аккумуляторные блоки во время зарядки, что способствует увеличению их срока службы и сокращению общего времени зарядки на 30 процентов

Набор Basic-Set Metabo 685049000 включает в свой состав три аккумулятора Li-Power Extreme и зарядное устройство. Аккумуляторы являются литиево-ионными (Li-Ion), а значит они характеризуются отсутствием эффекта памяти и могут долгое время храниться без потери заряда. Для их питания используется зарядное устройство ASC 30-36. Функция "AIR COOLED" позволяет охлаждать аккумуляторные блоки во время зарядки, что способствует увеличению их срока службы и сокращению общего времени зарядки на 30 процентов.