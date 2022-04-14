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Базовый комплект Metabo Basic-Set 4.0 685049000, 3 аккумулятора 4 А/ч, 18 В + зарядное устройство
4.5
2
Найти аналог
Зарядные устройства для аккумуляторов
    Базовый комплект Metabo Basic-Set 4.0 685049000, 3 аккумулятора 4 А/ч, 18 В + зарядное устройство
    Арт. X10480440
    4.5
    2
    Базовый комплект Metabo Basic-Set 4.0 685049000, 3 аккумулятора 4 А/ч, 18 В + зарядное устройство

      Базовый комплект Metabo Basic-Set 4.0 685049000, 3 аккумулятора 4 А/ч, 18 В + зарядное устройство

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X10480440
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Подходит для аккумуляторов, В
      		18
      Индикатор заряда аккумулятора
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор Basic-Set Metabo 685049000 включает в свой состав три аккумулятора Li-Power Extreme и зарядное устройство. Аккумуляторы являются литиево-ионными (Li-Ion), а значит они характеризуются отсутствием эффекта памяти и могут долгое время храниться без потери заряда. Для их питания используется зарядное устройство ASC 30-36. Функция "AIR COOLED" позволяет охлаждать аккумуляторные блоки во время зарядки, что способствует увеличению их срока службы и сокращению общего времени зарядки на 30 процентов.

        Преимущества

        • Аккумуляторы являются литиево-ионными (Li-Ion), а значит они характеризуются отсутствием эффекта памяти и могут долгое время храниться без потери заряда
        • Функция "AIR COOLED" позволяет охлаждать аккумуляторные блоки во время зарядки, что способствует увеличению их срока службы и сокращению общего времени зарядки на 30 процентов