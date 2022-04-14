Базовый комплект Metabo Basic-Set 5.2 (2акк. 5.2 А*ч 18В+ЗУ) 685051000

Преимущества

Аккумуляторы являются литиево-ионными (Li-Ion), а значит они характеризуются отсутствием эффекта памяти и могут долгое время храниться без потери заряда

Для их питания используется зарядное устройство ASC 30-36

Функция "AIR COOLED" позволяет охлаждать аккумуляторные блоки во время зарядки, что способствует увеличению их срока службы и сокращению общего времени зарядки на 30 процентов

Набор Basic-Set Metabo 685051000 включает в свой состав два аккумулятора Li-Power Extreme и зарядное устройство. Аккумуляторы являются литиево-ионными (Li-Ion), а значит они характеризуются отсутствием эффекта памяти и могут долгое время храниться без потери заряда. Для их питания используется зарядное устройство ASC 145. Функция "AIR COOLED" позволяет охлаждать аккумуляторные блоки во время зарядки, что способствует увеличению их срока службы и сокращению общего времени зарядки на 30 процентов.