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Базовый комплект Metabo Basic-Set 5.2 (2акк. 5.2 А*ч 18В+ЗУ) 685051000
5.0
2
Найти аналог
Зарядные устройства для аккумуляторов
    Базовый комплект Metabo Basic-Set 5.2 (2акк. 5.2 А*ч 18В+ЗУ) 685051000
    Арт. X10480441
    5.0
    2
    Базовый комплект Metabo Basic-Set 5.2 (2акк. 5.2 А*ч 18В+ЗУ) 685051000

      Базовый комплект Metabo Basic-Set 5.2 (2акк. 5.2 А*ч 18В+ЗУ) 685051000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X10480441
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Подходит для аккумуляторов, В
      		18
      Индикатор заряда аккумулятора
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор Basic-Set Metabo 685051000 включает в свой состав два аккумулятора Li-Power Extreme и зарядное устройство. Аккумуляторы являются литиево-ионными (Li-Ion), а значит они характеризуются отсутствием эффекта памяти и могут долгое время храниться без потери заряда. Для их питания используется зарядное устройство ASC 145. Функция "AIR COOLED" позволяет охлаждать аккумуляторные блоки во время зарядки, что способствует увеличению их срока службы и сокращению общего времени зарядки на 30 процентов.

        Преимущества

        • Аккумуляторы являются литиево-ионными (Li-Ion), а значит они характеризуются отсутствием эффекта памяти и могут долгое время храниться без потери заряда
        • Для их питания используется зарядное устройство ASC 30-36
        • Функция "AIR COOLED" позволяет охлаждать аккумуляторные блоки во время зарядки, что способствует увеличению их срока службы и сокращению общего времени зарядки на 30 процентов