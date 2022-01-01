Тиски Wilton BCV-60, мини, с креплением к столу

BVC-60 компактные тиски с возможностью быстрой установки на край верстака при помощи винтового прижима-струбцины. Дизайн и компоновка не совсем обычны: подвижной губкой является не передняя, задняя. Это связано с тем, что направляющие выполнены по типу «ласточкин хвост» и образованы неподвижной частью корпуса, заодно с которым сформирована передняя часть захвата. Благодаря такому решению компактные и легкие тиски отличаются большой прочностью и имеют точный ход с минимальными перекосами при неравномерной нагрузке. Это качество делает тиски удобными при использовании в качестве мини-пресса для сборки в натяг разнообразных конструкций. Рифленых накладок на губки нет, они образованы непосредственно корпусом и имеют гладкую шлифованную поверхность, оптимальную для фиксации уже обработанных деталей. Особенности:

Быстрое крепление к верстаку винтовым прижимом;

Направляющая подвижной губки типа «ласточкин хвост»;

Несменные губки с гладкой поверхностью;

Корпус из чугунного литья.