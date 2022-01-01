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Тиски Wilton BCV-60, мини, с креплением к столу
Найти аналог
Слесарные тиски
    Тиски Wilton BCV-60, мини, с креплением к столу
    Арт. jet_16034
    Тиски Wilton BCV-60, мини, с креплением к столу
    Тиски Wilton BCV-60, мини, с креплением к столу
    Тиски Wilton BCV-60, мини, с креплением к столу
    Тиски Wilton BCV-60, мини, с креплением к столу
      Тиски Wilton BCV-60, мини, с креплением к столу
      Тиски Wilton BCV-60, мини, с креплением к столу
      Тиски Wilton BCV-60, мини, с креплением к столу
      Тиски Wilton BCV-60, мини, с креплением к столу

      Тиски Wilton BCV-60, мини, с креплением к столу

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_16034

      Характеристики

      Производитель
      		Wilton
      Наличие наковальни
      		Нет
      Рабочий ход, мм
      		40
      Материал корпуса
      		чугун
      Ширина губок, мм
      		60
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • BVC-60 компактные тиски с возможностью быстрой установки на край верстака при помощи винтового прижима-струбцины. Дизайн и компоновка не совсем обычны: подвижной губкой является не передняя, задняя. Это связано с тем, что направляющие выполнены по типу «ласточкин хвост» и образованы неподвижной частью корпуса, заодно с которым сформирована передняя часть захвата. Благодаря такому решению компактные и легкие тиски отличаются большой прочностью и имеют точный ход с минимальными перекосами при неравномерной нагрузке. Это качество делает тиски удобными при использовании в качестве мини-пресса для сборки в натяг разнообразных конструкций. Рифленых накладок на губки нет, они образованы непосредственно корпусом и имеют гладкую шлифованную поверхность, оптимальную для фиксации уже обработанных деталей. Особенности:

        • Быстрое крепление к верстаку винтовым прижимом;
        • Направляющая подвижной губки типа «ласточкин хвост»;
        • Несменные губки с гладкой поверхностью;
        • Корпус из чугунного литья.