Домкрат гидравлический БелАК БАК.00045, 10 тонн

Преимущества

Высокая надежность в работе

Простота применения

Герметичный корпус

Широкий диапазон рабочих температур от -50 до +50 градусов

Долгий срок службы

Домкрат БелАК БАК.00045 (10 тонн) - надежное в работе приспособление для подъема автотранспорта. Устройство широко эксплуатируется в гараже или автомастерской. Плавный ход штока, высокий КПД, а также низкое рабочее усилие обеспечивают высокую эффективность в работе. Модель обладает устойчивостью к износу и прослужит длительное время. Широкая опорная часть БелАК БАК.00045 обеспечивает надежную фиксацию на основании и исключает смещение домкрата при подъеме автомобиля.