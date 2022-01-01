Домкрат гидравлический БелАК БАК.00045, 10 тонн
Арт. О00000037942
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|141х135х210
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Размер основания, мм
|110х105
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- Домкрат БелАК БАК.00045 (10 тонн) - надежное в работе приспособление для подъема автотранспорта. Устройство широко эксплуатируется в гараже или автомастерской. Плавный ход штока, высокий КПД, а также низкое рабочее усилие обеспечивают высокую эффективность в работе. Модель обладает устойчивостью к износу и прослужит длительное время. Широкая опорная часть БелАК БАК.00045 обеспечивает надежную фиксацию на основании и исключает смещение домкрата при подъеме автомобиля.
Преимущества
- Высокая надежность в работе
- Простота применения
- Герметичный корпус
- Широкий диапазон рабочих температур от -50 до +50 градусов
- Долгий срок службы