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Домкрат гидравлический БелАК БАК.00045, 10 тонн
2 231 ₽
2 660 ₽
Домкраты
    Домкрат гидравлический БелАК БАК.00045, 10 тонн
    Арт. О00000037942
    Домкрат гидравлический БелАК БАК.00045, 10 тонн
    Домкрат гидравлический БелАК БАК.00045, 10 тонн
    Домкрат гидравлический БелАК БАК.00045, 10 тонн
      Домкрат гидравлический БелАК БАК.00045, 10 тонн
      Домкрат гидравлический БелАК БАК.00045, 10 тонн
      Домкрат гидравлический БелАК БАК.00045, 10 тонн

      Домкрат гидравлический БелАК БАК.00045, 10 тонн

      • -429 ₽
      2 231 ₽
      2 660 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000037942

      Характеристики

      Производитель
      		БелАК
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		141х135х210
      Размер основания, мм
      		110х105
      Все характеристики
      • -429 ₽
      2 231 ₽
      2 660 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Домкрат БелАК БАК.00045 (10 тонн) - надежное в работе приспособление для подъема автотранспорта. Устройство широко эксплуатируется в гараже или автомастерской. Плавный ход штока, высокий КПД, а также низкое рабочее усилие обеспечивают высокую эффективность в работе. Модель обладает устойчивостью к износу и прослужит длительное время. Широкая опорная часть БелАК БАК.00045 обеспечивает надежную фиксацию на основании и исключает смещение домкрата при подъеме автомобиля.

        Преимущества

        • Высокая надежность в работе
        • Простота применения
        • Герметичный корпус
        • Широкий диапазон рабочих температур от -50 до +50 градусов
        • Долгий срок службы