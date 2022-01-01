Домкрат гидравлический БелАК БАК.00040, 3 т
Арт. О00000035964
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Размер основания, мм
|85х70
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Материал корпуса
|металл
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- Домкрат 3 тонны БелАК БАК.00040 служит для плавного ручного подъема груза на высоту до 285 мм. Небольшие габариты и вес позволяют транспортировать изделие в багажном отделении легкового автомобиля. Устройство изготавливается из высококачественных материалов, которые отличаются устойчивостью к агрессивным внешним воздействиям
Преимущества
- Плавность хода и торможения
- Диаметр подхватного пятачка - 20 мм
- Площадь опорной площадки - 60 см2
- Компактные размеры
- Мобильность
- Прочная конструкция
- Не требует специального обслуживания
- Простота эксплуатации