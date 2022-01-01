Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Домкрат гидравлический БелАК БАК.00040, 3 т
1 320 ₽
Домкраты
    Домкрат гидравлический БелАК БАК.00040, 3 т
    Арт. О00000035964
    Домкрат гидравлический БелАК БАК.00040, 3 т
    Домкрат гидравлический БелАК БАК.00040, 3 т
    Домкрат гидравлический БелАК БАК.00040, 3 т
      Домкрат гидравлический БелАК БАК.00040, 3 т
      Домкрат гидравлический БелАК БАК.00040, 3 т
      Домкрат гидравлический БелАК БАК.00040, 3 т

      Домкрат гидравлический БелАК БАК.00040, 3 т

      1 320 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Арт. О00000035964

      Характеристики

      Производитель
      		БелАК
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Размер основания, мм
      		85х70
      Материал корпуса
      		металл
      Все характеристики
      1 320 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽

      С этим товаром смотрят

      Хлоргексидин биглюконат 0,05 фл.100мл. 032020
      35 ₽
      Хлоргексидин биглюконат 0,05 фл.100мл. 032020
      Домкрат гидравлический БелАК БАК.00041, 4 т
      1 309 ₽
      1 490 ₽
      Домкрат гидравлический БелАК БАК.00041, 4 т
      • -181 ₽
      Домкрат гидравлический БелАК БАК.00045, 10 тонн
      2 231 ₽
      2 660 ₽
      Домкрат гидравлический БелАК БАК.00045, 10 тонн
      • -429 ₽
      Полировальный круг Matrix 75905 (войлок, 125x20x32 мм)
      540 ₽
      4.5
      Полировальный круг Matrix 75905 (войлок, 125x20x32 мм)
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Домкрат 3 тонны БелАК БАК.00040 служит для плавного ручного подъема груза на высоту до 285 мм. Небольшие габариты и вес позволяют транспортировать изделие в багажном отделении легкового автомобиля. Устройство изготавливается из высококачественных материалов, которые отличаются устойчивостью к агрессивным внешним воздействиям

        Преимущества

        • Плавность хода и торможения
        • Диаметр подхватного пятачка - 20 мм
        • Площадь опорной площадки - 60 см2
        • Компактные размеры
        • Мобильность
        • Прочная конструкция
        • Не требует специального обслуживания
        • Простота эксплуатации