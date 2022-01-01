Домкрат гидравлический БелАК БАК.00040, 3 т

Преимущества

Плавность хода и торможения

Диаметр подхватного пятачка - 20 мм

Площадь опорной площадки - 60 см2

Компактные размеры

Мобильность

Прочная конструкция

Не требует специального обслуживания

Простота эксплуатации

Домкрат 3 тонны БелАК БАК.00040 служит для плавного ручного подъема груза на высоту до 285 мм. Небольшие габариты и вес позволяют транспортировать изделие в багажном отделении легкового автомобиля. Устройство изготавливается из высококачественных материалов, которые отличаются устойчивостью к агрессивным внешним воздействиям