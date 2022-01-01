Домкрат гидравлический Белак БАК.00050, 32 т.

Преимущества

Диаметр подхватной платформы - 40 мм

Устойчивость к агрессивным влияниям химических веществ

Специальное масло сохраняет свои характеристики в широком температурном диапазоне

Шток изготавливается из высокопрочной легированной стали

Высокое качество сборки домкрата 32 тонны БелАК БАК.00050

Стабильность рабочих параметров

Домкрат 32 тонны БелАК БАК.00050 предназначается для плавного и безопасного подъема промышленных грузов, автомобилей. Модель представляет собой высоконадежное, но при этом компактное оборудование с ручным приводом. Корпус агрегата устойчив к механическим воздействиям, атмосферным факторам, а также имеет антикоррозионное покрытие. Большая площадь основания исключает вероятность опрокидывания конструкции во время работы.