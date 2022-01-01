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Домкрат гидравлический Белак БАК.00050, 32 т.
5 281 ₽
5 690 ₽
Домкраты
  • Персональная скидка
Домкрат гидравлический Белак БАК.00050, 32 т.
Арт. О00000038601
Домкрат гидравлический Белак БАК.00050, 32 т.
Домкрат гидравлический Белак БАК.00050, 32 т.
Домкрат гидравлический Белак БАК.00050, 32 т.
Домкрат гидравлический Белак БАК.00050, 32 т.
  • Персональная скидка
Домкрат гидравлический Белак БАК.00050, 32 т.
Домкрат гидравлический Белак БАК.00050, 32 т.
Домкрат гидравлический Белак БАК.00050, 32 т.
Домкрат гидравлический Белак БАК.00050, 32 т.

Домкрат гидравлический Белак БАК.00050, 32 т.

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  • -409 ₽
5 281 ₽
5 690 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000038601

Характеристики

Производитель
БелАК
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Размер основания, мм
140х115
Материал корпуса
чугун
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -409 ₽
5 281 ₽
5 690 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Домкрат 32 тонны БелАК БАК.00050 предназначается для плавного и безопасного подъема промышленных грузов, автомобилей. Модель представляет собой высоконадежное, но при этом компактное оборудование с ручным приводом. Корпус агрегата устойчив к механическим воздействиям, атмосферным факторам, а также имеет антикоррозионное покрытие. Большая площадь основания исключает вероятность опрокидывания конструкции во время работы.

    Преимущества

    • Диаметр подхватной платформы - 40 мм
    • Устойчивость к агрессивным влияниям химических веществ
    • Специальное масло сохраняет свои характеристики в широком температурном диапазоне
    • Шток изготавливается из высокопрочной легированной стали
    • Высокое качество сборки домкрата 32 тонны БелАК БАК.00050
    • Стабильность рабочих параметров