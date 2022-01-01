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Домкрат гидравлический Белак БАК.00050, 32 т.
Арт. О00000038601
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Размер основания, мм
|140х115
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Материал корпуса
|чугун
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- Домкрат 32 тонны БелАК БАК.00050 предназначается для плавного и безопасного подъема промышленных грузов, автомобилей. Модель представляет собой высоконадежное, но при этом компактное оборудование с ручным приводом. Корпус агрегата устойчив к механическим воздействиям, атмосферным факторам, а также имеет антикоррозионное покрытие. Большая площадь основания исключает вероятность опрокидывания конструкции во время работы.
Преимущества
- Диаметр подхватной платформы - 40 мм
- Устойчивость к агрессивным влияниям химических веществ
- Специальное масло сохраняет свои характеристики в широком температурном диапазоне
- Шток изготавливается из высокопрочной легированной стали
- Высокое качество сборки домкрата 32 тонны БелАК БАК.00050
- Стабильность рабочих параметров