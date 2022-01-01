Домкрат гидравлический БелАК БАК.00041, 4 т

Преимущества

Плавность хода и торможения

Диаметр подхватной платформы - 20 мм

Площадь опорной площадки - 60 см2

Компактные размеры

Прочная конструкция

Широкий диапазон рабочих температур - от минус 50 до плюс 50 градусов Цельсия

Не требует специального обслуживания

Простота эксплуатации

Домкрат 4 тонны БелАК БАК.00041 используется для плавного и безопасного подъема транспортных средств во время проведения шиномонтажных работ. Благодаря небольшим габаритам возможно хранение изделия в багажнике автомобиля. Модель изготавливается из высококачественных материалов, что гарантирует устойчивость конструкции, надежность и долговечность