Домкрат гидравлический БелАК БАК.00041, 4 т
Арт. О00000035965
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Размер основания, мм
|85х70
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Материал корпуса
|металл
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- Домкрат 4 тонны БелАК БАК.00041 используется для плавного и безопасного подъема транспортных средств во время проведения шиномонтажных работ. Благодаря небольшим габаритам возможно хранение изделия в багажнике автомобиля. Модель изготавливается из высококачественных материалов, что гарантирует устойчивость конструкции, надежность и долговечность
Преимущества
- Плавность хода и торможения
- Диаметр подхватной платформы - 20 мм
- Площадь опорной площадки - 60 см2
- Компактные размеры
- Прочная конструкция
- Широкий диапазон рабочих температур - от минус 50 до плюс 50 градусов Цельсия
- Не требует специального обслуживания
- Простота эксплуатации