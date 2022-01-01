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Домкрат гидравлический БелАК БАК.00041, 4 т
1 309 ₽
1 490 ₽
Домкраты
    Домкрат гидравлический БелАК БАК.00041, 4 т
    Арт. О00000035965
    Домкрат гидравлический БелАК БАК.00041, 4 т
    Домкрат гидравлический БелАК БАК.00041, 4 т
    Домкрат гидравлический БелАК БАК.00041, 4 т
    Домкрат гидравлический БелАК БАК.00041, 4 т
    Домкрат гидравлический БелАК БАК.00041, 4 т
      Домкрат гидравлический БелАК БАК.00041, 4 т
      Домкрат гидравлический БелАК БАК.00041, 4 т
      Домкрат гидравлический БелАК БАК.00041, 4 т
      Домкрат гидравлический БелАК БАК.00041, 4 т
      Домкрат гидравлический БелАК БАК.00041, 4 т

      Домкрат гидравлический БелАК БАК.00041, 4 т

      • -181 ₽
      1 309 ₽
      1 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Арт. О00000035965

      Характеристики

      Производитель
      		БелАК
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Размер основания, мм
      		85х70
      Материал корпуса
      		металл
      Все характеристики
      • -181 ₽
      1 309 ₽
      1 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Домкрат 4 тонны БелАК БАК.00041 используется для плавного и безопасного подъема транспортных средств во время проведения шиномонтажных работ. Благодаря небольшим габаритам возможно хранение изделия в багажнике автомобиля. Модель изготавливается из высококачественных материалов, что гарантирует устойчивость конструкции, надежность и долговечность

        Преимущества

        • Плавность хода и торможения
        • Диаметр подхватной платформы - 20 мм
        • Площадь опорной площадки - 60 см2
        • Компактные размеры
        • Прочная конструкция
        • Широкий диапазон рабочих температур - от минус 50 до плюс 50 градусов Цельсия
        • Не требует специального обслуживания
        • Простота эксплуатации