Домкрат гидравлический БелАК БАК.00042, 5 т

Преимущества

Плавность хода и торможения

Диаметр подхватного пятачка - 20 мм

Компактные размеры

Мобильность

Прочная конструкция

Не требует специального обслуживания

Простота эксплуатации

Домкрат 5 тонн БелАК БАК.00042 используется для безопасного и плавного подъема грузов во время проведения ремонтных, шиномонтажных работ. Модель отличается небольшими габаритами, но при этом прекрасными техническими характеристиками, что гарантирует легкость транспортировки и эксплуатации. Благодаря небольшой высоте подхвата возможно обслуживание автомобилей с низким клиренсом