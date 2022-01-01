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Домкрат гидравлический БелАК БАК.00042, 5 т
1 494 ₽
1 690 ₽
Домкраты
    Домкрат гидравлический БелАК БАК.00042, 5 т
    Арт. О00000035966
    Домкрат гидравлический БелАК БАК.00042, 5 т
    Домкрат гидравлический БелАК БАК.00042, 5 т
    Домкрат гидравлический БелАК БАК.00042, 5 т
    Домкрат гидравлический БелАК БАК.00042, 5 т
    Домкрат гидравлический БелАК БАК.00042, 5 т
      Домкрат гидравлический БелАК БАК.00042, 5 т
      Домкрат гидравлический БелАК БАК.00042, 5 т
      Домкрат гидравлический БелАК БАК.00042, 5 т
      Домкрат гидравлический БелАК БАК.00042, 5 т
      Домкрат гидравлический БелАК БАК.00042, 5 т

      Домкрат гидравлический БелАК БАК.00042, 5 т

      • -196 ₽
      1 494 ₽
      1 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000035966

      Характеристики

      Производитель
      		БелАК
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Размер основания, мм
      		75х85
      Материал корпуса
      		металл
      Все характеристики
      • -196 ₽
      1 494 ₽
      1 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Домкрат 5 тонн БелАК БАК.00042 используется для безопасного и плавного подъема грузов во время проведения ремонтных, шиномонтажных работ. Модель отличается небольшими габаритами, но при этом прекрасными техническими характеристиками, что гарантирует легкость транспортировки и эксплуатации. Благодаря небольшой высоте подхвата возможно обслуживание автомобилей с низким клиренсом

        Преимущества

        • Плавность хода и торможения
        • Диаметр подхватного пятачка - 20 мм
        • Компактные размеры
        • Мобильность
        • Прочная конструкция
        • Не требует специального обслуживания
        • Простота эксплуатации