Домкрат гидравлический БелАК БАК.00042, 5 т
Арт. О00000035966
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Размер основания, мм
|75х85
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Материал корпуса
|металл
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- Домкрат 5 тонн БелАК БАК.00042 используется для безопасного и плавного подъема грузов во время проведения ремонтных, шиномонтажных работ. Модель отличается небольшими габаритами, но при этом прекрасными техническими характеристиками, что гарантирует легкость транспортировки и эксплуатации. Благодаря небольшой высоте подхвата возможно обслуживание автомобилей с низким клиренсом
Преимущества
- Плавность хода и торможения
- Диаметр подхватного пятачка - 20 мм
- Компактные размеры
- Мобильность
- Прочная конструкция
- Не требует специального обслуживания
- Простота эксплуатации