Домкрат гидравлический БелАК БАК.00051, 50 т

Преимущества

Диаметр подхватного пятачка - 70 мм

Атмосферостойкое защитное покрытие

Адаптирован для безаварийной эксплуатации в сложных условиях

Компактные размеры домкрата 50 тонн БелАК БАК.00051

Легкость хранения

Не требует дополнительного обслуживания

Домкрат 50 тонн БелАК БАК.00051 служит для плавного и безопасного подъема грузов во время выполнения ремонтных и монтажных работ в стационарных и полевых условиях. Модель изготавливается из высококачественных материалов, что гарантирует прочность и долговечность. Специальная ручка сверху корпуса способствует удобству транспортировки. Большая площадь основания обеспечивает устойчивость конструкции на поверхности