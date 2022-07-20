Домкрат гидравлический БелАК БАК.00051, 50 т
Арт. О00000035963
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Размер основания, мм
|180х150
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Материал корпуса
|сталь
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- Домкрат 50 тонн БелАК БАК.00051 служит для плавного и безопасного подъема грузов во время выполнения ремонтных и монтажных работ в стационарных и полевых условиях. Модель изготавливается из высококачественных материалов, что гарантирует прочность и долговечность. Специальная ручка сверху корпуса способствует удобству транспортировки. Большая площадь основания обеспечивает устойчивость конструкции на поверхности
Преимущества
- Диаметр подхватного пятачка - 70 мм
- Атмосферостойкое защитное покрытие
- Адаптирован для безаварийной эксплуатации в сложных условиях
- Компактные размеры домкрата 50 тонн БелАК БАК.00051
- Легкость хранения
- Не требует дополнительного обслуживания