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Домкрат гидравлический БелАК БАК.00051, 50 т
5.0
1
Найти аналог
Домкраты
    Домкрат гидравлический БелАК БАК.00051, 50 т
    Арт. О00000035963
    5.0
    1
    Домкрат гидравлический БелАК БАК.00051, 50 т
    Домкрат гидравлический БелАК БАК.00051, 50 т
      Домкрат гидравлический БелАК БАК.00051, 50 т
      Домкрат гидравлический БелАК БАК.00051, 50 т

      Домкрат гидравлический БелАК БАК.00051, 50 т

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000035963
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		БелАК
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Размер основания, мм
      		180х150
      Материал корпуса
      		сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Домкрат 50 тонн БелАК БАК.00051 служит для плавного и безопасного подъема грузов во время выполнения ремонтных и монтажных работ в стационарных и полевых условиях. Модель изготавливается из высококачественных материалов, что гарантирует прочность и долговечность. Специальная ручка сверху корпуса способствует удобству транспортировки. Большая площадь основания обеспечивает устойчивость конструкции на поверхности

        Преимущества

        • Диаметр подхватного пятачка - 70 мм
        • Атмосферостойкое защитное покрытие
        • Адаптирован для безаварийной эксплуатации в сложных условиях
        • Компактные размеры домкрата 50 тонн БелАК БАК.00051
        • Легкость хранения
        • Не требует дополнительного обслуживания