Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Домкрат гидравлический БелАК БАК.00043, 6 т
1 737 ₽
2 100 ₽
Домкраты
    Домкрат гидравлический БелАК БАК.00043, 6 т
    Арт. О00000035967
    Домкрат гидравлический БелАК БАК.00043, 6 т
    Домкрат гидравлический БелАК БАК.00043, 6 т
      Домкрат гидравлический БелАК БАК.00043, 6 т
      Домкрат гидравлический БелАК БАК.00043, 6 т

      Домкрат гидравлический БелАК БАК.00043, 6 т

      • -363 ₽
      1 737 ₽
      2 100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 770 ₽
      • Доставка завтра или позже, 850 ₽
      Арт. О00000035967

      Характеристики

      Производитель
      		БелАК
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Размер основания, мм
      		95х75
      Материал корпуса
      		сталь
      Все характеристики
      • -363 ₽
      1 737 ₽
      2 100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 770 ₽
      • Доставка завтра или позже, 850 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Домкрат БелАК БАК.00043 (6 тонн) - специализированное оборудование для подъема автомобиля во время проведения ремонтных работ. Устройство изготавливается из прочных износоустойчивых материалов и отвечает всем требованиям безопасности. Модель имеет небольшие габариты и вес, благодаря чему ее легко и удобно транспортировать в багажнике автомобиля

        Преимущества

        • Диаметр подхватного пятачка - 25 мм
        • Надежность в работе
        • Простота применения
        • Долгий срок службы