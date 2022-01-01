Домкрат гидравлический БелАК БАК.00043, 6 т
Арт. О00000035967
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Размер основания, мм
|95х75
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Материал корпуса
|сталь
- Домкрат БелАК БАК.00043 (6 тонн) - специализированное оборудование для подъема автомобиля во время проведения ремонтных работ. Устройство изготавливается из прочных износоустойчивых материалов и отвечает всем требованиям безопасности. Модель имеет небольшие габариты и вес, благодаря чему ее легко и удобно транспортировать в багажнике автомобиля
Преимущества
- Диаметр подхватного пятачка - 25 мм
- Надежность в работе
- Простота применения
- Долгий срок службы