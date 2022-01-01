Домкрат гидравлический БелАК БАК.00043, 6 т

Преимущества

Диаметр подхватного пятачка - 25 мм

Надежность в работе

Простота применения

Долгий срок службы

Домкрат БелАК БАК.00043 (6 тонн) - специализированное оборудование для подъема автомобиля во время проведения ремонтных работ. Устройство изготавливается из прочных износоустойчивых материалов и отвечает всем требованиям безопасности. Модель имеет небольшие габариты и вес, благодаря чему ее легко и удобно транспортировать в багажнике автомобиля