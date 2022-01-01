Домкрат гидравлический БелАК БАК.00044, 8 т

Преимущества

Диаметр подхватной платформы - 35 мм

Надежность в работе

Простота применения

Шток грузоподъемного механизма выполнен из легированной стали, что является гарантией прочности и долговечности

Долгий срок службы

Домкрат БелАК БАК.00044 (8 тонн) - надежное в работе приспособление для подъема автотранспорта. Устройство широко эксплуатируется в гараже или автомастерской. Модель отвечает всем требованиям безопасности. Корпус домкрата выполняется из прочного чугуна со специальным покрытием для защиты от коррозии