Домкрат гидравлический БелАК БАК.00044, 8 т
Арт. О00000035961
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Размер основания, мм
|105х90
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Материал корпуса
|сталь
- Домкрат БелАК БАК.00044 (8 тонн) - надежное в работе приспособление для подъема автотранспорта. Устройство широко эксплуатируется в гараже или автомастерской. Модель отвечает всем требованиям безопасности. Корпус домкрата выполняется из прочного чугуна со специальным покрытием для защиты от коррозии
Преимущества
- Диаметр подхватной платформы - 35 мм
- Надежность в работе
- Простота применения
- Шток грузоподъемного механизма выполнен из легированной стали, что является гарантией прочности и долговечности
- Долгий срок службы