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Домкрат гидравлический БелАК БАК.00044, 8 т
2 250 ₽
Домкраты
    Домкрат гидравлический БелАК БАК.00044, 8 т
    Арт. О00000035961
    Домкрат гидравлический БелАК БАК.00044, 8 т
    Домкрат гидравлический БелАК БАК.00044, 8 т
      Домкрат гидравлический БелАК БАК.00044, 8 т
      Домкрат гидравлический БелАК БАК.00044, 8 т

      Домкрат гидравлический БелАК БАК.00044, 8 т

      2 250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000035961

      Характеристики

      Производитель
      		БелАК
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Размер основания, мм
      		105х90
      Материал корпуса
      		сталь
      Все характеристики
      2 250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Домкрат БелАК БАК.00044 (8 тонн) - надежное в работе приспособление для подъема автотранспорта. Устройство широко эксплуатируется в гараже или автомастерской. Модель отвечает всем требованиям безопасности. Корпус домкрата выполняется из прочного чугуна со специальным покрытием для защиты от коррозии

        Преимущества

        • Диаметр подхватной платформы - 35 мм
        • Надежность в работе
        • Простота применения
        • Шток грузоподъемного механизма выполнен из легированной стали, что является гарантией прочности и долговечности
        • Долгий срок службы