Домкрат гидравлический подкатной БелАК в кейсе, 2т БАК.00531
Арт. О00000040444
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|456х220х136
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Материал корпуса
|металл
- Домкрат подкатной 2 тонны в кейсе БелАК БАК.00531 оснащается рукояткой длиной 330 мм, что позволяет при небольшом ходе поршня обеспечивать малое усилие для подъема чашки. Благодаря низкому профилю высота подхвата снижается до 135 мм при возможности поднять груз на высоту до 320 мм. Преимущество модели заключается в комплектации: в нее включен удобный кейс для транспортировки. Прочная конструкция позволяет эф
фективно использовать весь ресурс инструмента.
Преимущества
- Длительный срок службы
- Удобная конструкция
- Кейс в комплекте
- Высокое качество инструмента