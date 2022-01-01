Домкрат гидравлический подкатной БелАК в кейсе, 2т БАК.00531

Преимущества

Длительный срок службы

Удобная конструкция

Кейс в комплекте

Высокое качество инструмента

Домкрат подкатной 2 тонны в кейсе БелАК БАК.00531 оснащается рукояткой длиной 330 мм, что позволяет при небольшом ходе поршня обеспечивать малое усилие для подъема чашки. Благодаря низкому профилю высота подхвата снижается до 135 мм при возможности поднять груз на высоту до 320 мм. Преимущество модели заключается в комплектации: в нее включен удобный кейс для транспортировки. Прочная конструкция позволяет эффективно использовать весь ресурс инструмента.