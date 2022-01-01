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Домкрат гидравлический подкатной БелАК в кейсе, 2т БАК.00531
3 290 ₽
Домкраты
    Домкрат гидравлический подкатной БелАК в кейсе, 2т БАК.00531
    Арт. О00000040444
    Домкрат гидравлический подкатной БелАК в кейсе, 2т БАК.00531
    Домкрат гидравлический подкатной БелАК в кейсе, 2т БАК.00531
    Домкрат гидравлический подкатной БелАК в кейсе, 2т БАК.00531
    Домкрат гидравлический подкатной БелАК в кейсе, 2т БАК.00531
    Домкрат гидравлический подкатной БелАК в кейсе, 2т БАК.00531
    Домкрат гидравлический подкатной БелАК в кейсе, 2т БАК.00531
    Домкрат гидравлический подкатной БелАК в кейсе, 2т БАК.00531
      Домкрат гидравлический подкатной БелАК в кейсе, 2т БАК.00531
      Домкрат гидравлический подкатной БелАК в кейсе, 2т БАК.00531
      Домкрат гидравлический подкатной БелАК в кейсе, 2т БАК.00531
      Домкрат гидравлический подкатной БелАК в кейсе, 2т БАК.00531
      Домкрат гидравлический подкатной БелАК в кейсе, 2т БАК.00531
      Домкрат гидравлический подкатной БелАК в кейсе, 2т БАК.00531
      Домкрат гидравлический подкатной БелАК в кейсе, 2т БАК.00531

      Домкрат гидравлический подкатной БелАК в кейсе, 2т БАК.00531

      3 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000040444

      Характеристики

      Производитель
      		БелАК
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		456х220х136
      Материал корпуса
      		металл
      Все характеристики
      3 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Домкрат подкатной 2 тонны в кейсе БелАК БАК.00531 оснащается рукояткой длиной 330 мм, что позволяет при небольшом ходе поршня обеспечивать малое усилие для подъема чашки. Благодаря низкому профилю высота подхвата снижается до 135 мм при возможности поднять груз на высоту до 320 мм. Преимущество модели заключается в комплектации: в нее включен удобный кейс для транспортировки. Прочная конструкция позволяет эф
        фективно использовать весь ресурс инструмента.

        Преимущества 

        • Длительный срок службы
        • Удобная конструкция
        • Кейс в комплекте
        • Высокое качество инструмента