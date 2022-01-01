Преимущества

Длительный срок службы

Удобная конструкция

Простота применения

Высокое качество инструмента

Домкрат ромбический 2 тонны БелАК БАК.00059 представляет собой простой домкрат с наиболее надежной конструкцией, исключающей поршни и гидравлические системы. Винтовой ромбический домкрат управляется при помощи поворотной рукоятки. Для оптимальной работы запрещается превышать допустимую нагрузку. Простота и удобство работы не требуют дополнительных навыков.