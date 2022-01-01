Домкрат ромбический 2 тонны БелАК
Арт. О00000040654
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|420х85
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Размер основания, мм
|420
- Домкрат ромбический 2 тонны БелАК БАК.00059 представляет собой простой домкрат с наиболее надежной конструкцией, исключающей поршни и гидравлические системы. Винтовой ромбический домкрат управляется при помощи поворотной рукоятки. Для оптимальной работы запрещается превышать допустимую нагрузку. Простота и удобство работы не требуют дополнительных навыков.
Преимущества
- Длительный срок службы
- Удобная конструкция
- Простота применения
- Высокое качество инструмента