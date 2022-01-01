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Домкрат ромбический 2 тонны БелАК
1 505 ₽
1 570 ₽
Домкраты
    Домкрат ромбический 2 тонны БелАК
    Арт. О00000040654
    Домкрат ромбический 2 тонны БелАК
    Домкрат ромбический 2 тонны БелАК
    Домкрат ромбический 2 тонны БелАК
    Домкрат ромбический 2 тонны БелАК
      Домкрат ромбический 2 тонны БелАК
      Домкрат ромбический 2 тонны БелАК
      Домкрат ромбический 2 тонны БелАК
      Домкрат ромбический 2 тонны БелАК

      Домкрат ромбический 2 тонны БелАК

      • -65 ₽
      1 505 ₽
      1 570 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000040654

      Характеристики

      Производитель
      		БелАК
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		420х85
      Размер основания, мм
      		420
      Все характеристики
      • -65 ₽
      1 505 ₽
      1 570 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Домкрат ромбический 2 тонны БелАК БАК.00059 представляет собой простой домкрат с наиболее надежной конструкцией, исключающей поршни и гидравлические системы. Винтовой ромбический домкрат управляется при помощи поворотной рукоятки. Для оптимальной работы запрещается превышать допустимую нагрузку. Простота и удобство работы не требуют дополнительных навыков.

        Преимущества

        • Длительный срок службы
        • Удобная конструкция
        • Простота применения
        • Высокое качество инструмента