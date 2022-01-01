Шприц пневматический смазочный для масла БелАК 500 мл БАК.00119

Шприц пневматический смазочный БелАК 500 мл БАК.00119
Арт. О00000040858
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|400х185х75
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Заправка нагнетателем
|Нет
- Пневматический смазочный шприц, 500 мл БелАК БАК.00119 - устройство для подачи смазочных материалов к узлам автомобилей и механизмов. Модель отличается простотой в применении, одно нажатие на рычаг соответствует одной порции смазки. Приспособление не требует сложного технического обслуживания. Шприц изготавливается из стали.
Преимущества
- Прочный стальной корпус
- Универсальная загрузка смазки
- Давление на разрыв: 42 МПа
- Удобство и простота применения БелАК БАК.00119
- Долгий срок службы