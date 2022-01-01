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Шприц пневматический смазочный для масла БелАК 500 мл БАК.00119
2 408 ₽
2 650 ₽
Плунжерные шприцы
    Шприц пневматический смазочный БелАК 500 мл БАК.00119
    Арт. О00000040858
    Шприц пневматический смазочный для масла БелАК 500 мл БАК.00119
    Шприц пневматический смазочный для масла БелАК 500 мл БАК.00119
      Шприц пневматический смазочный для масла БелАК 500 мл БАК.00119
      Шприц пневматический смазочный для масла БелАК 500 мл БАК.00119

      Шприц пневматический смазочный БелАК 500 мл БАК.00119

      • -242 ₽
      2 408 ₽
      2 650 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      6 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000040858

      Характеристики

      Производитель
      		БелАК
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		400х185х75
      Заправка нагнетателем
      		Нет
      Все характеристики
      • -242 ₽
      2 408 ₽
      2 650 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      6 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пневматический смазочный шприц, 500 мл БелАК БАК.00119 - устройство для подачи смазочных материалов к узлам автомобилей и механизмов. Модель отличается простотой в применении, одно нажатие на рычаг соответствует одной порции смазки. Приспособление не требует сложного технического обслуживания. Шприц изготавливается из стали.

        Преимущества

        • Прочный стальной корпус
        • Универсальная загрузка смазки
        • Давление на разрыв: 42 МПа
        • Удобство и простота применения БелАК БАК.00119
        • Долгий срок службы