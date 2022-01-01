Шприц пневматический смазочный для масла БелАК 500 мл БАК.00119

Преимущества

Прочный стальной корпус

Универсальная загрузка смазки

Давление на разрыв: 42 МПа

Удобство и простота применения БелАК БАК.00119

Долгий срок службы

Пневматический смазочный шприц, 500 мл БелАК БАК.00119 - устройство для подачи смазочных материалов к узлам автомобилей и механизмов. Модель отличается простотой в применении, одно нажатие на рычаг соответствует одной порции смазки. Приспособление не требует сложного технического обслуживания. Шприц изготавливается из стали.