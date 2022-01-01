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Насосная часть Belamos1051 SP40/5 *57224*
Найти аналог
Для насосов и насосных станций
    Насосная часть Belamos1051 SP40/5 *57224*
    Арт. X26913915401

      Насосная часть Belamos1051 SP40/5 *57224*

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X26913915401

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Насосная часть Беламос SP40/5 – запасная деталь для насоса, которая состоит из червячного ротора и манжеты. Ротор представляет собой внешнюю спираль, изготовленную из нержавеющей стали. Во время работы насоса спираль вращается и перекачивает жидкость по внутреннему каналу статора насоса. Насосная часть для Belamos SP40/5 ремкомплект также включает в себя манжету. Это эластичное прорезиненное кольцо, которое устанавливается в сальниковое уплотнение вала для обеспечения герметичности насоса. Купить насосную часть Belamos SP40/5 можно на замену старой при ее износе или поломке.

        Преимущества

        • Оригинальные запчасти от производителя
        • Долговечные
        • Надежные
        • Стойкие к длительной нагрузке