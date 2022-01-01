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Оголовок обсадной трубы скважины Belamos ДУ125-П
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Оголовки насосов
    Оголовок обсадной трубы скважины Belamos ДУ125-П
    Арт. О00000015069
    Оголовок обсадной трубы скважины Belamos ДУ125-П
    Оголовок обсадной трубы скважины Belamos ДУ125-П
      Оголовок обсадной трубы скважины Belamos ДУ125-П
      Оголовок обсадной трубы скважины Belamos ДУ125-П

      Оголовок обсадной трубы скважины Belamos ДУ125-П

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000015069

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Мин. диаметр трубы, мм
      		125
      Макс. диаметр обсадной трубы, мм
      		125
      Материал
      		чугун
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание:

        Оголовок скважинный Belamos ДУ-125П (проходной) используется для установки на обсадные трубы с наружным диаметром 125 мм и предназначен для герметизации скважины с установленным погружным насосом.

        Преимущества:

        • Небольшой вес;
        • Простота монтажа внутрь обсадной трубы;
        • Резиновое уплотнительное кольцо обеспечивает надежную герметичность скважины;
        • Наличие вывода для электрокабеля круглого сечения;
        • Мощный рым для подвешивания насоса;
        • Оголовок поставляется в собранном виде и сразу (из коробки) готов к установке. Для монтажа Вам также потребуется: трос, зажимы троса.