Оголовок обсадной трубы скважины Belamos ДУ125-П

Описание:

Преимущества:

Небольшой вес;

Простота монтажа внутрь обсадной трубы;

Резиновое уплотнительное кольцо обеспечивает надежную герметичность скважины;

Наличие вывода для электрокабеля круглого сечения;

Мощный рым для подвешивания насоса;

Оголовок поставляется в собранном виде и сразу (из коробки) готов к установке. Для монтажа Вам также потребуется: трос, зажимы троса.

Оголовок скважинный Belamos ДУ-125П (проходной) используется для установки на обсадные трубы с наружным диаметром 125 мм и предназначен для герметизации скважины с установленным погружным насосом.