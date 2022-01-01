Оголовок обсадной трубы скважины Belamos ДУ125-П
Арт. О00000015069
Характеристики
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Производитель
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Мин. диаметр трубы, мм
|125
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Макс. диаметр обсадной трубы, мм
|125
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Материал
|чугун
Описание:Оголовок скважинный Belamos ДУ-125П (проходной) используется для установки на обсадные трубы с наружным диаметром 125 мм и предназначен для герметизации скважины с установленным погружным насосом.
Преимущества:
- Небольшой вес;
- Простота монтажа внутрь обсадной трубы;
- Резиновое уплотнительное кольцо обеспечивает надежную герметичность скважины;
- Наличие вывода для электрокабеля круглого сечения;
- Мощный рым для подвешивания насоса;
- Оголовок поставляется в собранном виде и сразу (из коробки) готов к установке. Для монтажа Вам также потребуется: трос, зажимы троса.