Шланг поливочный Belamos ORANGE 1/2"х25м
Арт. 71842676
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Россия
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Тип шланга
|армированный
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Диаметр, дюйм
|1/2
- Шланг ОРАНЖ БЕЛАМОС 1/2-25 предназначен для подачи воды к месту полива. Долговечный 4-х слойный шланг имеет специальной армирование, которое препятствует скручиванию, изломам и разрывам в течение длительного времени.
Преимущества
- Гарантированный срок службы 8 лет
- Долговечность
- Прочность, устойчивость к истиранию и на разрыв
- Материал шланга без содержания кадмия, бария - безопасен для окружающей среды, человека, растений
- Не гниет, не преет, не сохнет, не боится солнечной радиации, не выцветает
- Внутри шланга не образуются водоросли
- Диагональная армировка под углом 90°