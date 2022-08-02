Шланг поливочный Belamos ORANGE 1/2"х25м

Преимущества

Гарантированный срок службы 8 лет

Долговечность

Прочность, устойчивость к истиранию и на разрыв

Материал шланга без содержания кадмия, бария - безопасен для окружающей среды, человека, растений

Не гниет, не преет, не сохнет, не боится солнечной радиации, не выцветает

Внутри шланга не образуются водоросли

Диагональная армировка под углом 90°

Шланг ОРАНЖ БЕЛАМОС 1/2-25 предназначен для подачи воды к месту полива. Долговечный 4-х слойный шланг имеет специальной армирование, которое препятствует скручиванию, изломам и разрывам в течение длительного времени.