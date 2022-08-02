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Шланг поливочный Belamos ORANGE 1/2"х25м
3.0
2
1 327 ₽
Шланги армированные
    Шланг поливочный Belamos ORANGE 1/2"х25м
    Арт. 71842676
    3.0
    2
    Шланг поливочный Belamos ORANGE 1/2"х25м

      Шланг поливочный Belamos ORANGE 1/2"х25м

      1 327 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      8 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. 71842676
      3.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип шланга
      		армированный
      Диаметр, дюйм
      		1/2
      Все характеристики
      1 327 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      8 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шланг ОРАНЖ БЕЛАМОС 1/2-25 предназначен для подачи воды к месту полива. Долговечный 4-х слойный шланг имеет специальной армирование, которое препятствует скручиванию, изломам и разрывам в течение длительного времени. 

        Преимущества

        • Гарантированный срок службы 8 лет
        • Долговечность
        • Прочность, устойчивость к истиранию и на разрыв
        • Материал шланга без содержания кадмия, бария - безопасен для окружающей среды, человека, растений
        • Не гниет, не преет, не сохнет, не боится солнечной радиации, не выцветает
        • Внутри шланга не образуются водоросли
        • Диагональная армировка под углом 90°