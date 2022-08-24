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Бензиновый мотоблок Беларус 012WM Weima + Сцепка (колеса 6L-12)
5.0
1
115 590 ₽
Мотоблоки
  • Персональная скидка
Бензиновый мотоблок Беларус 012WM Weima + Сцепка (колеса 6L-12)
Арт. О00000014747
5.0
1
Бензиновый мотоблок Беларус 012WM Weima + Сцепка (колеса 6L-12)
  • Персональная скидка

Бензиновый мотоблок Беларус 012WM Weima + Сцепка (колеса 6L-12)

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115 590 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 2 168 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Арт. О00000014747
5.0
1

Характеристики

Производитель
Belarus
Страна производства
Беларусь
Родина бренда
Беларусь
Тип двигателя
бензиновый
Мощность, л.с.
13
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
115 590 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 2 168 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Мотоблок МТЗ Беларус 012WM Weima 188F представляет собой по сути двухколесный трактор с массой около 200 кг. Усиленный вал отбора мощности, тракторные пневмоколеса большого диаметра, дифференциал, 2-х диапазонная коробка передач (пониженная/повышенная), белорусская сборка, широкий спектр навесного оборудования - все это делает данный мотоблок уникальным на рынке средств малой механизации и может использоваться, как в частных целях, так и в профессиональных работ.

    Преимущества

    • Мощный 4-тактный бензиновый двигатель Weima (Китай), максимальной мощностью 13.0 л.с.
    • Большой вес - способствует хорошей работе по целине
    • Пневматические колеса с аграрными покрышками большого размера
    • Грузы на колеса
    • Шестеренчатый, обслуживаемый редуктор в чугунном корпусе
    • Отсутствие тросов в конструкции - все основные включения приводов и переключения передач выполнены через стальные тяги
    • Шестеренчатый усиленный ВОМ (вал отбора мощности)
    • Двух диапазонная коробка передач (повышенная/пониженная передача) - 4 скорости вперед (2,6-11,4 км/ч) и 2 назад (3,0-5,35 км/ч)
    • Улучшенный дифференциал с большим количеством зубьев на планетарной шестерне
    • Регулируемая рулевая колонка в 2-х плоскостях и возможностью разворота на 180 градусов
    • Широкий спектр навесного оборудования, для работы с землей: плуг, окучник, борона, картофелекопатель, активная почвофреза; для уборки территории: нож-отвал, щетка, снегоуборщик, роторная и сегментная косилки