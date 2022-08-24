Бензиновый мотоблок Беларус 012WM Weima + Сцепка (колеса 6L-12)

Преимущества

Мощный 4-тактный бензиновый двигатель Weima (Китай), максимальной мощностью 13.0 л.с.

Большой вес - способствует хорошей работе по целине

Пневматические колеса с аграрными покрышками большого размера

Грузы на колеса

Шестеренчатый, обслуживаемый редуктор в чугунном корпусе

Отсутствие тросов в конструкции - все основные включения приводов и переключения передач выполнены через стальные тяги

Шестеренчатый усиленный ВОМ (вал отбора мощности)

Двух диапазонная коробка передач (повышенная/пониженная передача) - 4 скорости вперед (2,6-11,4 км/ч) и 2 назад (3,0-5,35 км/ч)

Улучшенный дифференциал с большим количеством зубьев на планетарной шестерне

Регулируемая рулевая колонка в 2-х плоскостях и возможностью разворота на 180 градусов

Широкий спектр навесного оборудования, для работы с землей: плуг, окучник, борона, картофелекопатель, активная почвофреза; для уборки территории: нож-отвал, щетка, снегоуборщик, роторная и сегментная косилки

Мотоблок МТЗ Беларус 012WM Weima 188F представляет собой по сути двухколесный трактор с массой около 200 кг. Усиленный вал отбора мощности, тракторные пневмоколеса большого диаметра, дифференциал, 2-х диапазонная коробка передач (пониженная/повышенная), белорусская сборка, широкий спектр навесного оборудования - все это делает данный мотоблок уникальным на рынке средств малой механизации и может использоваться, как в частных целях, так и в профессиональных работ.