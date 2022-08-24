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Мотоблок бензиновый Belarus 09H-01 09H-0000010-01
5.0
1
117 600 ₽
Мотоблоки
  • Персональная скидка
Мотоблок бензиновый Belarus 09H-01 09H-0000010-01
Арт. О00000029827
5.0
1
Мотоблок бензиновый Belarus 09H-01 09H-0000010-01
  • Персональная скидка

Мотоблок бензиновый Belarus 09H-01 09H-0000010-01

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117 600 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 2 168 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Арт. О00000029827
5.0
1

Характеристики

Производитель
Belarus
Страна производства
Беларусь
Родина бренда
Беларусь
Класс
тяжёлый
Тип двигателя
бензиновый
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
117 600 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 2 168 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Мотоблок бензиновый Belarus 09H-01 09H-0000010-01 - предназначен для выполнения сельскохозяйственных работ на небольших участках земли, дачах, для транспортировки грузов, стационарных работ с приводом от вала отбора мощности и коммунальныx работ. С его помощью можно, например, выполнить междурядную обработку корнеплодов, вспахать грунт, осуществить боронование и культивацию, скосить траву и реализовать прочие манипуляции. Данную технику можно использовать по максимуму в сезонном либо даже в круглогодичном режиме.

    Преимущества

    • Профессиональный мотоблок
    • Большая мощность
    • Пневматические колеса
    • Достаточный для обработки целины вес
    • Регулируемый руль
    • Компактные размеры предоставляющие удобство в транспортировке
    • Работает с широким спектром навесного оборудования