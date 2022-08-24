- Персональная скидка
Мотоблок бензиновый Belarus 09H-01 09H-0000010-01
Арт. О00000029827
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Беларусь
|
Родина бренда
|Беларусь
|
Класс
|тяжёлый
|
Тип двигателя
|бензиновый
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
С этим товаром смотрят
- Мотоблок бензиновый Belarus 09H-01 09H-0000010-01 - предназначен для выполнения сельскохозяйственных работ на небольших участках земли, дачах, для транспортировки грузов, стационарных работ с приводом от вала отбора мощности и коммунальныx работ. С его помощью можно, например, выполнить междурядную обработку корнеплодов, вспахать грунт, осуществить боронование и культивацию, скосить траву и реализовать прочие манипуляции. Данную технику можно использовать по максимуму в сезонном либо даже в круглогодичном режиме.
Преимущества
- Профессиональный мотоблок
- Большая мощность
- Пневматические колеса
- Достаточный для обработки целины вес
- Регулируемый руль
- Компактные размеры предоставляющие удобство в транспортировке
- Работает с широким спектром навесного оборудования