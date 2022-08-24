Преимущества

Профессиональный мотоблок

Большая мощность

Пневматические колеса

Достаточный для обработки целины вес

Регулируемый руль

Компактные размеры предоставляющие удобство в транспортировке

Работает с широким спектром навесного оборудования

Мотоблок бензиновый Belarus 09H-01 09H-0000010-01 - предназначен для выполнения сельскохозяйственных работ на небольших участках земли, дачах, для транспортировки грузов, стационарных работ с приводом от вала отбора мощности и коммунальныx работ. С его помощью можно, например, выполнить междурядную обработку корнеплодов, вспахать грунт, осуществить боронование и культивацию, скосить траву и реализовать прочие манипуляции. Данную технику можно использовать по максимуму в сезонном либо даже в круглогодичном режиме.