Минитрактор оснащен бензиновым двигателем Honda мощностью 8,2 кВт (11 л.с.)

Гидроусилитель руля

На тракторе установлена механическая ступенчатая коробка передач (число передач переднего хода 4, заднего хода 3)

Скорость движения: вперед 2,83-17,72 км/ч, назад 4,03-12,94 км/ч

Муфта сцепления фрикционная, многодисковая, постоянно замкнутая, работающая в масляной ванне

Межколесная блокировка дифференциалов

Пневмоколеса с "тракторным" протектором размерностью 6.5х12 (базовая комплектция с завода)

ВОМ двухскоростной, зависимый (1000; 3000 об/мин) и синхронный (4,9; 13,3 об/мин пути)

Синхронизированный и независимый вал отбора мощности

Система пуска - электро стартерная от аккумуляторной батареи и ручная

Номинальное тяговое усилие 2,0 кН

Конструкционная масса трактора, кг 457

Агротехнический просвет - 270 мм

Колея - 700 мм, База - 1030 мм, Радиус поворота - 2,5 м

Габаритные размеры, мм: длина 2500, ширина 1000, высота 2000

Мини-трактор «БЕЛАРУС-132Н-01» - универсальная многофункциональная машина, способная на небольших земельных участках выполнять широкий спектр сельскохозяйственных и коммунальных работ, таких, например, как пахота легких почв, боронование и культивация, междурядная обработка картофеля и свеклы, внесение минеральных удобрений, покос трав, уборка улиц и территорий от мусора и снега, засыпка ям и траншей. Мини-трактор может применяться для транспортировки грузов, а также для различных работ с использованием стационарных агрегатов и установок с приводом от ВОМ, например, деревообрабатывающих агрегатов, насосов. Мини-трактор Беларус идеально подходит для использования в фермерских и приусадебных хозяйствах, на животноводческих фермах, для работы в теплицах, садах, огородах, парках и скверах, на пришкольных участках и т.п. Беларус 132H-01 имеет привод на все четыре колеса. При необходимости задний мост может быть отключен. Важной особенностью конструкции, выгодно отличающей белорусский минитрактор, является наличие шарнирно-сочлененной рамы, за счет чего достигается высокая маневренность и проходимость машины, меньший радиус поворота, что особенно важно при работе в условиях ограниченного пространства, например, в теплицах или на животноводческих фермах. Конструкцией предусмотрены также функции межколесной блокировки дифференциала переднего моста, регулирования колеи колес (600, 700, 840 мм). Отличается от предыдущей модели 132H наличием гидроусилителя руля и увеличенным размером колес 6.5Lx12 в базовой комплектации с завода.Преимущества