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Бульдозерное оборудование Беларус ОБ12-00.000-01
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Отвалы для уборки снега
    Бульдозерное оборудование Беларус ОБ12-00.000-01
    Арт. X169752771
    Бульдозерное оборудование Беларус ОБ12-00.000-01

      Бульдозерное оборудование Беларус ОБ12-00.000-01

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X169752771

      Характеристики

      Производитель
      		Belarus
      Страна производства
      		Беларусь
      Родина бренда
      		Беларусь
      Тип навесного оборудования
      		отвал
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Оборудование бульдозерное ОБ12-00.000-01 устанавливается на трактор Беларус-152 и предназначено для очистки проезжей территорий от свежевыпавшего снега и от мусора, а также для планировки неслежавшегося (рыхлого) насыпного грунта и засыпки им траншей и ям.

        Преимущества

        • Функциональность
        • Надежность