Бульдозерное оборудование Беларус ОБ12-00.000-01

Преимущества

Функциональность

Надежность

Оборудование бульдозерное ОБ12-00.000-01 устанавливается на трактор Беларус-152 и предназначено для очистки проезжей территорий от свежевыпавшего снега и от мусора, а также для планировки неслежавшегося (рыхлого) насыпного грунта и засыпки им траншей и ям.