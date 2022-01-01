Бульдозерное оборудование Беларус ОБ12-00.000-01
Арт. X169752771
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Беларусь
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Родина бренда
|Беларусь
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Тип навесного оборудования
|отвал
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Количество предметов, шт
|1
- Оборудование бульдозерное ОБ12-00.000-01 устанавливается на трактор Беларус-152 и предназначено для очистки проезжей территорий от свежевыпавшего снега и от мусора, а также для планировки неслежавшегося (рыхлого) насыпного грунта и засыпки им траншей и ям.
Преимущества
- Функциональность
- Надежность