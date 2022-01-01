Установка вытяжная Belmash DC850 D087A

Преимущества

Удобство перемещения. Модель оборудована колесами для удобства перемещения по рабочей площадке

Компактность хранения



Мощный асинхронный двигатель 750 Вт

Наличие транспортировочной рукояти

Опциональность Белмаш BELMASH DC850 D087A

Простота эксплуатации

Вытяжная установка Белмаш BELMASH DC850 D087A используется для устранения стружки при выполнении операций по деревообработке. Оборудование имеет малые габариты и вес, что обеспечивает легкость хранения и транспортировки. В комплект поставки входят кронштейны, которые дают возможность закрепить агрегат вертикально на стене для экономии места на рабочей площадке. Текстильный мешок, изначально установленный на вытяжку, по желанию пользователя можно заменить на фильтр-картридж BELMASH C370A (приобретается дополнительно) с отдельным стружкосборником.