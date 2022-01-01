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Установка вытяжная Belmash DC850 D087A
Найти аналог
Стружкоотсосы
    Установка вытяжная Belmash DC850 D087A
    Арт. О00000012365
    Установка вытяжная Belmash DC850 D087A
    Установка вытяжная Belmash DC850 D087A
    Установка вытяжная Belmash DC850 D087A
    Установка вытяжная Belmash DC850 D087A
    Установка вытяжная Belmash DC850 D087A
    Установка вытяжная Belmash DC850 D087A
      Установка вытяжная Belmash DC850 D087A
      Установка вытяжная Belmash DC850 D087A
      Установка вытяжная Belmash DC850 D087A
      Установка вытяжная Belmash DC850 D087A
      Установка вытяжная Belmash DC850 D087A
      Установка вытяжная Belmash DC850 D087A

      Установка вытяжная Belmash DC850 D087A

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000012365

      Характеристики

      Производитель
      		Belmash
      Страна производства
      		Беларусь
      Родина бренда
      		Беларусь
      Габариты, мм
      		1030х450х480
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Вытяжная установка Белмаш BELMASH DC850 D087A используется для устранения стружки при выполнении операций по деревообработке. Оборудование имеет малые габариты и вес, что обеспечивает легкость хранения и транспортировки. В комплект поставки входят кронштейны, которые дают возможность закрепить агрегат вертикально на стене для экономии места на рабочей площадке. Текстильный мешок, изначально установленный на вытяжку, по желанию пользователя можно заменить на фильтр-картридж BELMASH C370A (приобретается дополнительно) с отдельным стружкосборником.

        Преимущества

        • Удобство перемещения. Модель оборудована колесами для удобства перемещения по рабочей площадке
        • Компактность хранения
        • Мощный асинхронный двигатель 750 Вт
        • Наличие транспортировочной рукояти
        • Опциональность Белмаш BELMASH DC850 D087A
        • Простота эксплуатации