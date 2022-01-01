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Дисковый шлифовальный станок Belmash DG 305
Арт. О00000001745
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Беларусь
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Родина бренда
|Беларусь
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Потребляемая мощность, Вт
|800
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Напряжение сети, В
|230
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- Шлифовальный дисковый станок Белмаш DG 305 S089A применяется для обработки абразивом деревянных заготовок. При соответствующей настройки возможно выполнение дискового шлифования. Опорные ножки с резиновыми накладками обеспечивают устойчивое положение станка на поверхности во время работы. Асинхронный двигатель способствует эффективной и бесперебойной работе машины. Корпус станка покрыт порошковой краской для защиты от коррозии
Преимущества
- Шлифование под углом. Поворотный упор Белмаш DG 305 S089A дает возможность оператору шлифовать заготовки под точно заданным углом
- Асинхронный двигатель с воздушным охлаждением
- Т-образный паз
- Простота управления
- Устойчивая конструкция
- Долгий срок службы