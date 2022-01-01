Дисковый шлифовальный станок Belmash DG 305

Преимущества

Шлифование под углом. Поворотный упор Белмаш DG 305 S089A дает возможность оператору шлифовать заготовки под точно заданным углом

Асинхронный двигатель с воздушным охлаждением

Т-образный паз

Простота управления

Устойчивая конструкция

Долгий срок службы

Шлифовальный дисковый станок Белмаш DG 305 S089A применяется для обработки абразивом деревянных заготовок. При соответствующей настройки возможно выполнение дискового шлифования. Опорные ножки с резиновыми накладками обеспечивают устойчивое положение станка на поверхности во время работы. Асинхронный двигатель способствует эффективной и бесперебойной работе машины. Корпус станка покрыт порошковой краской для защиты от коррозии