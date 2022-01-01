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Дисковый шлифовальный станок Belmash DG 305
20 990 ₽
Шлифовальные станки
  • Персональная скидка
Дисковый шлифовальный станок Belmash DG 305
Арт. О00000001745
Дисковый шлифовальный станок Belmash DG 305
Дисковый шлифовальный станок Belmash DG 305
Дисковый шлифовальный станок Belmash DG 305
Дисковый шлифовальный станок Belmash DG 305
  • Персональная скидка
Дисковый шлифовальный станок Belmash DG 305
Дисковый шлифовальный станок Belmash DG 305
Дисковый шлифовальный станок Belmash DG 305
Дисковый шлифовальный станок Belmash DG 305

Дисковый шлифовальный станок Belmash DG 305

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20 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 15 сентября или позже
    из 599 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 550 ₽
Арт. О00000001745

Характеристики

Производитель
Belmash
Страна производства
Беларусь
Родина бренда
Беларусь
Потребляемая мощность, Вт
800
Напряжение сети, В
230
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
20 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 15 сентября или позже
    из 599 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 550 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Шлифовальный дисковый станок Белмаш DG 305 S089A применяется для обработки абразивом деревянных заготовок. При соответствующей настройки возможно выполнение дискового шлифования. Опорные ножки с резиновыми накладками обеспечивают устойчивое положение станка на поверхности во время работы. Асинхронный двигатель способствует эффективной и бесперебойной работе машины. Корпус станка покрыт порошковой краской для защиты от коррозии

    Преимущества

    • Шлифование под углом. Поворотный упор Белмаш DG 305 S089A дает возможность оператору шлифовать заготовки под точно заданным углом
    • Асинхронный двигатель с воздушным охлаждением
    • Т-образный паз
    • Простота управления
    • Устойчивая конструкция
    • Долгий срок службы