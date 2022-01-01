Станок ленточнопильный Belmash WBS-228/2
Арт. belmash_1487
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Габариты, мм
|770x465x490
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Частота, Гц
|50
- Станок предназначен для обработки древесины, а также, фанеры, ДВП, МДФ, ДСП и т.п. пилением с целью придания им необходимых форм и размеров, с ручной подачей заготовки. При соответствующей наладке на станке можно выполнять следующие виды обработки: пакетное резание, резание по кривой, разрезание на заготовки заданной длины, продольное резание, поперечное резание, резание под углом. Станок оборудован асинхронным двигателем с воздушным охлаждением S1. Рабочий стол, как и параллельный упор изготовлен из алюминия.
Преимущества
- Рабочий стол, как и параллельный упор изготовлен из алюминия
- Для подключения вытяжной установки предусмотрен патрубок с внутренним диаметром - 49 мм и наружным - 53 мм
- Диаметр маховика, мм: 238
- Высота распиловки, мм: 90
- Ширина полотна пилы, мм: 3-10
- Высота стола над уровнем пола, мм: 333
- Размер основания, мм: 375×200×30
- Длина параллельного упора, мм: 330
- Тип паза: П-образный
- Размеры паза, мм: 16х7
- Диапазон углов распиловки с помощью углового упора, град.: -30...+30
- Количество пазов, шт.: 1
- Класс защиты двигателя: IP20
- Выключатель: KJD12
- Тип передачи: ременная
- Тип ремня: Зубчатый 130 XL
- Окраска: порошковая