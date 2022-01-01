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Станок ленточнопильный Belmash WBS-228/2
Найти аналог
Ленточные станки по дереву
    Станок ленточнопильный Belmash WBS-228/2
    Арт. belmash_1487
    Станок ленточнопильный Belmash WBS-228/2
    Станок ленточнопильный Belmash WBS-228/2
    Станок ленточнопильный Belmash WBS-228/2
    Станок ленточнопильный Belmash WBS-228/2
    Станок ленточнопильный Belmash WBS-228/2
      Станок ленточнопильный Belmash WBS-228/2
      Станок ленточнопильный Belmash WBS-228/2
      Станок ленточнопильный Belmash WBS-228/2
      Станок ленточнопильный Belmash WBS-228/2
      Станок ленточнопильный Belmash WBS-228/2

      Станок ленточнопильный Belmash WBS-228/2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. belmash_1487

      Характеристики

      Производитель
      		Belmash
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Габариты, мм
      		770x465x490
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Станок предназначен для обработки древесины, а также, фанеры, ДВП, МДФ, ДСП и т.п. пилением с целью придания им необходимых форм и размеров, с ручной подачей заготовки. При соответствующей наладке на станке можно выполнять следующие виды обработки: пакетное резание, резание по кривой, разрезание на заготовки заданной длины, продольное резание, поперечное резание, резание под углом. Станок оборудован асинхронным двигателем с воздушным охлаждением S1. Рабочий стол, как и параллельный упор изготовлен из алюминия.

        Преимущества

        • Рабочий стол, как и параллельный упор изготовлен из алюминия
        • Для подключения вытяжной установки предусмотрен патрубок с внутренним диаметром - 49 мм и наружным - 53 мм
        • Диаметр маховика, мм: 238
        • Высота распиловки, мм: 90
        • Ширина полотна пилы, мм: 3-10
        • Высота стола над уровнем пола, мм: 333
        • Размер основания, мм: 375×200×30
        • Длина параллельного упора, мм: 330
        • Тип паза: П-образный
        • Размеры паза, мм: 16х7
        • Диапазон углов распиловки с помощью углового упора, град.: -30...+30
        • Количество пазов, шт.: 1
        • Класс защиты двигателя: IP20
        • Выключатель: KJD12
        • Тип передачи: ременная
        • Тип ремня: Зубчатый 130 XL
        • Окраска: порошковая