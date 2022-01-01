Станок ленточнопильный Belmash WBS-228/2

Преимущества

Рабочий стол, как и параллельный упор изготовлен из алюминия

Для подключения вытяжной установки предусмотрен патрубок с внутренним диаметром - 49 мм и наружным - 53 мм

Диаметр маховика, мм: 238

Высота распиловки, мм: 90

Ширина полотна пилы, мм: 3-10

Высота стола над уровнем пола, мм: 333

Размер основания, мм: 375×200×30

Длина параллельного упора, мм: 330

Тип паза: П-образный

Размеры паза, мм: 16х7

Диапазон углов распиловки с помощью углового упора, град.: -30...+30

Количество пазов, шт.: 1

Класс защиты двигателя: IP20

Выключатель: KJD12

Тип передачи: ременная

Тип ремня: Зубчатый 130 XL

Окраска: порошковая

Станок предназначен для обработки древесины, а также, фанеры, ДВП, МДФ, ДСП и т.п. пилением с целью придания им необходимых форм и размеров, с ручной подачей заготовки. При соответствующей наладке на станке можно выполнять следующие виды обработки: пакетное резание, резание по кривой, разрезание на заготовки заданной длины, продольное резание, поперечное резание, резание под углом. Станок оборудован асинхронным двигателем с воздушным охлаждением S1. Рабочий стол, как и параллельный упор изготовлен из алюминия.