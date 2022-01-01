Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Станок ленточнопильный Belmash WBS-355
Найти аналог
Ленточные станки по дереву
    Станок ленточнопильный Belmash WBS-355
    Арт. belmash_1489
    Станок ленточнопильный Belmash WBS-355
    Станок ленточнопильный Belmash WBS-355
    Станок ленточнопильный Belmash WBS-355
    Станок ленточнопильный Belmash WBS-355
    Станок ленточнопильный Belmash WBS-355
    Станок ленточнопильный Belmash WBS-355
      Станок ленточнопильный Belmash WBS-355
      Станок ленточнопильный Belmash WBS-355
      Станок ленточнопильный Belmash WBS-355
      Станок ленточнопильный Belmash WBS-355
      Станок ленточнопильный Belmash WBS-355
      Станок ленточнопильный Belmash WBS-355

      Станок ленточнопильный Belmash WBS-355

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. belmash_1489

      Характеристики

      Производитель
      		Belmash
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Габариты, мм
      		1705x870x670
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ленточнопильный станок BELMASH WBS-355 предназначен для обработки древесины, а также, фанеры, ДВП, МДФ, ДСП и т.п. пилением с целью придания им необходимых форм и размеров, с ручной подачей заготовки. Станок оборудован асинхронным двигателем с воздушным охлаждением S1. При соответствующей наладке на станке можно выполнять следующие виды обработки: пакетное резание, резание по кривой, разрезание на заготовки заданной длины, продольное резание, поперечное резание, резание под углом.

        Преимущества станка Белмаш WBS-355

        • Тип двигателя: асинхронный, с воздушным охлаждением, S1
        • Диаметр маховика, мм: 355
        • Высота распиловки, мм: 225
        • Ширина полотна пилы, мм: 3-25
        • Высота стола над уровнем пола, мм: 1010
        • Система регулирования стола, град. 0...+45
        • Размер основания, мм: 675×535×420
        • Длина параллельного упора, мм: 500
        • Материал рабочего стола: чугун
        • Тип паза: Т-образный
        • Размеры паза, мм: 22х6
        • Диапазон углов распиловки с помощью углового упора, град.: -30...+30
        • Количество пазов, шт.: 2
        • Класс защиты двигателя: IP20
        • Выключатель: KJD17B-4
        • Тип передачи: ременная
        • Тип ремня: Поликлиновой PJ600
        • Окраска: порошковая