Станок ленточнопильный Belmash WBS-355
Арт. belmash_1489
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Габариты, мм
|1705x870x670
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Частота, Гц
|50
- Ленточнопильный станок BELMASH WBS-355 предназначен для обработки древесины, а также, фанеры, ДВП, МДФ, ДСП и т.п. пилением с целью придания им необходимых форм и размеров, с ручной подачей заготовки. Станок оборудован асинхронным двигателем с воздушным охлаждением S1. При соответствующей наладке на станке можно выполнять следующие виды обработки: пакетное резание, резание по кривой, разрезание на заготовки заданной длины, продольное резание, поперечное резание, резание под углом.
Преимущества станка Белмаш WBS-355
- Тип двигателя: асинхронный, с воздушным охлаждением, S1
- Диаметр маховика, мм: 355
- Высота распиловки, мм: 225
- Ширина полотна пилы, мм: 3-25
- Высота стола над уровнем пола, мм: 1010
- Система регулирования стола, град. 0...+45
- Размер основания, мм: 675×535×420
- Длина параллельного упора, мм: 500
- Материал рабочего стола: чугун
- Тип паза: Т-образный
- Размеры паза, мм: 22х6
- Диапазон углов распиловки с помощью углового упора, град.: -30...+30
- Количество пазов, шт.: 2
- Класс защиты двигателя: IP20
- Выключатель: KJD17B-4
- Тип передачи: ременная
- Тип ремня: Поликлиновой PJ600
- Окраска: порошковая