Станок ленточнопильный Belmash WBS-355

Преимущества станка Белмаш WBS-355

Тип двигателя: асинхронный, с воздушным охлаждением, S1

Диаметр маховика, мм: 355

Высота распиловки, мм: 225

Ширина полотна пилы, мм: 3-25

Высота стола над уровнем пола, мм: 1010

Система регулирования стола, град. 0...+45

Размер основания, мм: 675×535×420

Длина параллельного упора, мм: 500

Материал рабочего стола: чугун

Тип паза: Т-образный

Размеры паза, мм: 22х6

Диапазон углов распиловки с помощью углового упора, град.: -30...+30

Количество пазов, шт.: 2

Класс защиты двигателя: IP20

Выключатель: KJD17B-4

Тип передачи: ременная

Тип ремня: Поликлиновой PJ600

Окраска: порошковая

Ленточнопильный станок BELMASH WBS-355 предназначен для обработки древесины, а также, фанеры, ДВП, МДФ, ДСП и т.п. пилением с целью придания им необходимых форм и размеров, с ручной подачей заготовки. Станок оборудован асинхронным двигателем с воздушным охлаждением S1. При соответствующей наладке на станке можно выполнять следующие виды обработки: пакетное резание, резание по кривой, разрезание на заготовки заданной длины, продольное резание, поперечное резание, резание под углом.