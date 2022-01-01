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Токарный станок Belmash WL-300/450VS S079A
32 990 ₽
Токарные станки по дереву
  • Персональная скидка
Токарный станок Belmash WL-300/450VS S079A
Арт. О00000000192
Токарный станок Belmash WL-300/450VS S079A
Токарный станок Belmash WL-300/450VS S079A
Токарный станок Belmash WL-300/450VS S079A
Токарный станок Belmash WL-300/450VS S079A
Токарный станок Belmash WL-300/450VS S079A
Токарный станок Belmash WL-300/450VS S079A
Токарный станок Belmash WL-300/450VS S079A
Токарный станок Belmash WL-300/450VS S079A
Токарный станок Belmash WL-300/450VS S079A
Токарный станок Belmash WL-300/450VS S079A
Токарный станок Belmash WL-300/450VS S079A
Токарный станок Belmash WL-300/450VS S079A
Токарный станок Belmash WL-300/450VS S079A
  • Персональная скидка
Токарный станок Belmash WL-300/450VS S079A
Токарный станок Belmash WL-300/450VS S079A
Токарный станок Belmash WL-300/450VS S079A
Токарный станок Belmash WL-300/450VS S079A
Токарный станок Belmash WL-300/450VS S079A
Токарный станок Belmash WL-300/450VS S079A
Токарный станок Belmash WL-300/450VS S079A
Токарный станок Belmash WL-300/450VS S079A
Токарный станок Belmash WL-300/450VS S079A
Токарный станок Belmash WL-300/450VS S079A
Токарный станок Belmash WL-300/450VS S079A
Токарный станок Belmash WL-300/450VS S079A
Токарный станок Belmash WL-300/450VS S079A

Токарный станок Belmash WL-300/450VS S079A

Дарим скидки за
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32 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 792 ₽
  • Доставка завтра или позже, 850 ₽
Арт. О00000000192

Характеристики

Производитель
Belmash
Страна производства
Беларусь
Родина бренда
Беларусь
Мощность, Вт
550
Напряжение сети, В
230
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
32 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 792 ₽
  • Доставка завтра или позже, 850 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Токарный станок Белмаш BELMASH WL-300/450VS S079A используется домашними мастерами и столярами на небольших производствах. Отшлифованные направляющие гарантируют плавный ход обработки. Конструкция позволяет обтачивать заготовку диаметром до 305 мм и длиной до 455 мм. В зависимости от выполняемой задачи, а также твердости материала пользователь имеет возможность выбрать один из трех возможных скоростных диапазонов - 450-1100 об/мин, 960-2400 об/мин, 1400-3500 об/мин. Настройка диапазона осуществляется путем перестановки ремня. Для плавной регулировки оборотов в заданном диапазоне есть рукоять. Продолжительный срок эксплуатации обусловлен высокой прочностью конструкции. Бабки (передняя, задняя), подручник и станина выполнены из чугуна.

    Преимущества

    • Визуальный контроль. Количество оборотов отображается на цифровом табло Белмаш BELMASH WL-300/450VS S079A
    • Легкая регулировка. Внутри выбранного диапазона скорость регулируется путем поворота спецрукояти. Для удобства ориентирования есть соответствующие обозначения
    • Простота управления. Для простоты управления на корпусе располагается всего две кнопки - Вкл и Выкл
    • Коллекторный двигатель с быстросменными щетками
    • Длина подручника - 200 мм
    • Устойчивая конструкция
    • Долгий срок службы
    • Легкость в эксплуатации
    • Компактный корпус
    • Чугунная станина снижает уровень вибрации