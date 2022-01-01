Токарный станок Belmash WL-300/450VS S079A

Преимущества

Визуальный контроль. Количество оборотов отображается на цифровом табло Белмаш BELMASH WL-300/450VS S079A

Легкая регулировка. Внутри выбранного диапазона скорость регулируется путем поворота спецрукояти. Для удобства ориентирования есть соответствующие обозначения

Простота управления. Для простоты управления на корпусе располагается всего две кнопки - Вкл и Выкл

Коллекторный двигатель с быстросменными щетками

Длина подручника - 200 мм

Устойчивая конструкция

Долгий срок службы

Легкость в эксплуатации

Компактный корпус

Чугунная станина снижает уровень вибрации

Токарный станок Белмаш BELMASH WL-300/450VS S079A используется домашними мастерами и столярами на небольших производствах. Отшлифованные направляющие гарантируют плавный ход обработки. Конструкция позволяет обтачивать заготовку диаметром до 305 мм и длиной до 455 мм. В зависимости от выполняемой задачи, а также твердости материала пользователь имеет возможность выбрать один из трех возможных скоростных диапазонов - 450-1100 об/мин, 960-2400 об/мин, 1400-3500 об/мин. Настройка диапазона осуществляется путем перестановки ремня. Для плавной регулировки оборотов в заданном диапазоне есть рукоять. Продолжительный срок эксплуатации обусловлен высокой прочностью конструкции. Бабки (передняя, задняя), подручник и станина выполнены из чугуна.