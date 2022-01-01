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Токарный станок Belmash WL-300/450VS S079A
Арт. О00000000192
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Беларусь
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Родина бренда
|Беларусь
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Мощность, Вт
|550
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Напряжение сети, В
|230
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- Токарный станок Белмаш BELMASH WL-300/450VS S079A используется домашними мастерами и столярами на небольших производствах. Отшлифованные направляющие гарантируют плавный ход обработки. Конструкция позволяет обтачивать заготовку диаметром до 305 мм и длиной до 455 мм. В зависимости от выполняемой задачи, а также твердости материала пользователь имеет возможность выбрать один из трех возможных скоростных диапазонов - 450-1100 об/мин, 960-2400 об/мин, 1400-3500 об/мин. Настройка диапазона осуществляется путем перестановки ремня. Для плавной регулировки оборотов в заданном диапазоне есть рукоять. Продолжительный срок эксплуатации обусловлен высокой прочностью конструкции. Бабки (передняя, задняя), подручник и станина выполнены из чугуна.
Преимущества
- Визуальный контроль. Количество оборотов отображается на цифровом табло Белмаш BELMASH WL-300/450VS S079A
- Легкая регулировка. Внутри выбранного диапазона скорость регулируется путем поворота спецрукояти. Для удобства ориентирования есть соответствующие обозначения
- Простота управления. Для простоты управления на корпусе располагается всего две кнопки - Вкл и Выкл
- Коллекторный двигатель с быстросменными щетками
- Длина подручника - 200 мм
- Устойчивая конструкция
- Долгий срок службы
- Легкость в эксплуатации
- Компактный корпус
- Чугунная станина снижает уровень вибрации