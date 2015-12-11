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Бензиновая электростанция Bigmaster GG 3600 E1
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Бензиновая электростанция Bigmaster GG 3600 E1
    Арт. Х21203336
    5.0
    1
    Бензиновая электростанция Bigmaster GG 3600 E1

      Бензиновая электростанция Bigmaster GG 3600 E1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х21203336
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bigmaster
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		ручной, электрический
      Вид топлива
      		бензин
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая электростанция BIGMASTER GG 3600 – это бытовой бензогенератор, с его помощью можно незамедлительно обеспечить полноценное резервное питание различных электроприборов – как промышленных, так и бытовых. Электрогенератор BIGMASTER GG 3600 незаменим для домашних нужд, когда нужно быстро, иногда и в аварийном режиме, обеспечить работу бытовых однофазных приборов. Генератор бензиновый BIGMASTER GG 3600 оснащен одноцилиндровым четырехтактным двигателем, который запускается в работу вручную. Электромотор защищен от перегрузок и охлаждается за счет воздушных потоков. 15-литровый бак заправляется бензином марки АИ-92. Выходной (активной) мощности мини-электростанции BIGMASTER 3600, равной 2.50 кВт, с запасом хватит для обеспечения электроэнергией холодильника, телевизора и двух осветительных приборов (ламп, фонарей) для их непрерывной работы в течение 3-4 часов.

        Преимущества

        • Оптимальное соотношение мощности и длительности работы
        • Наличие глушителя и резиновых амортизирующих втулок, понижающих уровень шума агрегата
        • Автоконтроль уровня масла
        • Встроенный вольтметр, надежно контролирующий напряжение в сети
        • Розетка с выходным напряжением 12 В
        • Доступная цена