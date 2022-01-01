Бензиновая электростанция Briggs Stratton 2400A

Преимущества

Рукоять позволяет легко и быстро перемещать агрегат с одного места на другое

Небольшой расход топлива позволяет электростанции работать продолжительное время при 100% нагрузке

Бензиновый инверторный генератор Briggs&Stratton P 2400 Inverter 030800 служит для энергоснабжения бытовых приборов и высокоточного оборудования. Модель изготовлена на базе современной инверторной технологии, что обеспечивает высокую эффективность при небольших габаритах.