Бензиновая электростанция Briggs Stratton 2400A
Арт. Х21203322
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Стартер
|ручной
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Расход топлива, л/ч
|0.9
- Бензиновый инверторный генератор Briggs&Stratton P 2400 Inverter 030800 служит для энергоснабжения бытовых приборов и высокоточного оборудования. Модель изготовлена на базе современной инверторной технологии, что обеспечивает высокую эффективность при небольших габаритах.
Преимущества
- Рукоять позволяет легко и быстро перемещать агрегат с одного места на другое
- Небольшой расход топлива позволяет электростанции работать продолжительное время при 100% нагрузке