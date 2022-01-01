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Бензиновая электростанция Briggs Stratton 2400A
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Бензиновые генераторы
    Бензиновая электростанция Briggs Stratton 2400A
    Арт. Х21203322
    Бензиновая электростанция Briggs Stratton 2400A

      Бензиновая электростанция Briggs Stratton 2400A

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х21203322

      Характеристики

      Производитель
      		Briggs&Stratton
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Стартер
      		ручной
      Расход топлива, л/ч
      		0.9
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый инверторный генератор Briggs&Stratton P 2400 Inverter 030800 служит для энергоснабжения бытовых приборов и высокоточного оборудования. Модель изготовлена на базе современной инверторной технологии, что обеспечивает высокую эффективность при небольших габаритах.

        Преимущества

        • Рукоять позволяет легко и быстро перемещать агрегат с одного места на другое
        • Небольшой расход топлива позволяет электростанции работать продолжительное время при 100% нагрузке