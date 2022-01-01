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Бензиновая электростанция Energo ЭА3900
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Бензиновые генераторы
    Бензиновая электростанция Energo ЭА3900
    Арт. Х2120360
    Бензиновая электростанция Energo ЭА3900

      Бензиновая электростанция Energo ЭА3900

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х2120360

      Характеристики

      Производитель
      		Energo
      Родина бренда
      		Япония
      Стартер
      		ручной
      Расход топлива, л/ч
      		1.2
      Вид топлива
      		бензин
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электростанция бензиновая ЭНЕРГО ЭА 3900 оборудована четырехтактным двигателем от производителя Honda.

        Преимущества

        • Компактная однофазная электростанция
        • Превосходное качество японской сборки из японских комплектующих обеспечивает высочайшую степень надежности
        • Высоконадёжные и экономичные 4-х тактные двигатели Honda адаптированы к работе с использованием топлива и масла отечественного производства
        • Двигатели оснащены аварийной системой защиты по уровню масла: при падении уровня масла в картере ниже допустимого - двигатель останавливается, предупреждая Повреждение
        • Большой топливный бак, обеспечивающий длительную непрерывную работу без дозаправки
        • Низкий уровень шума за счет применения глушителя увеличенного объема
        • Улучшенный дизайн, европейская панель, степень защиты IP 23
        • Прочная стальная рама, обеспечивающая защиту от неблагоприятных механических воздействий
        • Стабильные параметры напряжения и частоты благодаря использованию автоматического электронного регулятора напряжения, разработанного специально для российских потребителей
        • Тепловая защита двигателя от перегрузки
        • В целях повышения безопасности обслуживающего персонала, электростанции изготовлены с изолированной нейтралью и, кроме того, имеют специальную клемму для подключения заземляющего устройства