Бензиновая электростанция Energo ЭА3900
Арт. Х2120360
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Япония
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Стартер
|ручной
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Расход топлива, л/ч
|1.2
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Вид топлива
|бензин
- Электростанция бензиновая ЭНЕРГО ЭА 3900 оборудована четырехтактным двигателем от производителя Honda.
Преимущества
- Компактная однофазная электростанция
- Превосходное качество японской сборки из японских комплектующих обеспечивает высочайшую степень надежности
- Высоконадёжные и экономичные 4-х тактные двигатели Honda адаптированы к работе с использованием топлива и масла отечественного производства
- Двигатели оснащены аварийной системой защиты по уровню масла: при падении уровня масла в картере ниже допустимого - двигатель останавливается, предупреждая Повреждение
- Большой топливный бак, обеспечивающий длительную непрерывную работу без дозаправки
- Низкий уровень шума за счет применения глушителя увеличенного объема
- Улучшенный дизайн, европейская панель, степень защиты IP 23
- Прочная стальная рама, обеспечивающая защиту от неблагоприятных механических воздействий
- Стабильные параметры напряжения и частоты благодаря использованию автоматического электронного регулятора напряжения, разработанного специально для российских потребителей
- Тепловая защита двигателя от перегрузки
- В целях повышения безопасности обслуживающего персонала, электростанции изготовлены с изолированной нейтралью и, кроме того, имеют специальную клемму для подключения заземляющего устройства