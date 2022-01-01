Бензиновая электростанция Energo ЭА7600

Преимущества

Защита от перегрузок

Защита от перегрева

Автоматическое отключение при низком уровне масла

Вольтметр

Клеммы для подключения зарядных устройств

Две розетки на 220 В

Запуск генератора осуществляется с помощью ручного стартера

Бензиновый генератор Энерго ЭА7600 находит свое применение в автомастерских и небольших производствах. Предназначен для обеспечения электроэнергией электроинструмента общей мощностью до 6.5 кВт. Оснащен надежным двигателем Honda GX 390 с воздушным охлаждением. В генераторе предусмотрена защита от перегрузок и автоматическое отключение при низком уровне масла. Генератор запускается вручную. Имеет класс защиты - IP23.