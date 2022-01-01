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Бензиновая электростанция Energo ЭА7600
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Бензиновые генераторы
    Бензиновая электростанция Energo ЭА7600
    Арт. Х2120354
    Бензиновая электростанция Energo ЭА7600

      Бензиновая электростанция Energo ЭА7600

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х2120354

      Характеристики

      Производитель
      		Energo
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Япония
      Стартер
      		ручной
      Расход топлива, л/ч
      		2.7
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый генератор Энерго ЭА7600 находит свое применение в автомастерских и небольших производствах. Предназначен для обеспечения электроэнергией электроинструмента общей мощностью до 6.5 кВт. Оснащен надежным двигателем Honda GX 390 с воздушным охлаждением. В генераторе предусмотрена защита от перегрузок и автоматическое отключение при низком уровне масла. Генератор запускается вручную. Имеет класс защиты - IP23. 

        Преимущества

        • Защита от перегрузок
        • Защита от перегрева
        • Автоматическое отключение при низком уровне масла
        • Вольтметр
        • Клеммы для подключения зарядных устройств
        • Две розетки на 220 В
        • Запуск генератора осуществляется с помощью ручного стартера