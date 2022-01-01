Бензиновая электростанция Energo ЭА7600
Арт. Х2120354
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Япония
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Стартер
|ручной
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Расход топлива, л/ч
|2.7
- Бензиновый генератор Энерго ЭА7600 находит свое применение в автомастерских и небольших производствах. Предназначен для обеспечения электроэнергией электроинструмента общей мощностью до 6.5 кВт. Оснащен надежным двигателем Honda GX 390 с воздушным охлаждением. В генераторе предусмотрена защита от перегрузок и автоматическое отключение при низком уровне масла. Генератор запускается вручную. Имеет класс защиты - IP23.
Преимущества
- Защита от перегрузок
- Защита от перегрева
- Автоматическое отключение при низком уровне масла
- Вольтметр
- Клеммы для подключения зарядных устройств
- Две розетки на 220 В
- Запуск генератора осуществляется с помощью ручного стартера