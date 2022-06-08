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Бензиновая электростанция Energo EB 6,0/230-W220-НMDC
5.0
2
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Бензиновая электростанция Energo EB 6,0/230-W220-НMDC
    Арт. О00000003973
    5.0
    2
    Бензиновая электростанция Energo EB 6,0/230-W220-НMDC

      Бензиновая электростанция Energo EB 6,0/230-W220-НMDC

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000003973
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Energo
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		ручной
      Расход топлива, л/ч
      		2.7
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая электростанция для резервного снабжения электроэнергией частного дома. Сварочный генератор для выполнения работ по сварке в открытом поле, на даче, бригады экстренных служб.

        Преимущества

        • Экономичный и надежный двигатель Honda с высоким моторесурсом
        • Стабильность выходного напряжения
        • Низкий уровень шума и вибрации
        • Только оригинальные комплектующие
        • Автоматическое отключение при снижении уровня масла и перегреве двигателя