Бензиновая электростанция Energo EB 6,0/230-W220-НMDC

Преимущества

Экономичный и надежный двигатель Honda с высоким моторесурсом

Стабильность выходного напряжения

Низкий уровень шума и вибрации

Только оригинальные комплектующие

Автоматическое отключение при снижении уровня масла и перегреве двигателя

Бензиновая электростанция для резервного снабжения электроэнергией частного дома. Сварочный генератор для выполнения работ по сварке в открытом поле, на даче, бригады экстренных служб.