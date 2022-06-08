Бензиновая электростанция Energo EB 6,0/230-W220-НMDC
Арт. О00000003973
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Стартер
|ручной
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Расход топлива, л/ч
|2.7
- Бензиновая электростанция для резервного снабжения электроэнергией частного дома. Сварочный генератор для выполнения работ по сварке в открытом поле, на даче, бригады экстренных служб.
Преимущества
- Экономичный и надежный двигатель Honda с высоким моторесурсом
- Стабильность выходного напряжения
- Низкий уровень шума и вибрации
- Только оригинальные комплектующие
- Автоматическое отключение при снижении уровня масла и перегреве двигателя