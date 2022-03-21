Бензиновый генератор Fubag BS 3300, ручной запуск, однофазный

- Персональная скидка
Бензиновый генератор Fubag BS 3300
Арт. Х21203346
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Стартер
|ручной
|
Расход топлива, л/ч
|1.2
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
С этим товаром смотрят
- Бензиновая электростанция FUBAG BS 3300 служит для автономного энергоснабжения различных бытовых приборов и ручного электроинструмента общей мощностью не более 3 кВт. В качестве топлива для данной модели рекомендовано использование бензина марки А-92. Все узлы станции базируются на прочной металлической раме из круглого профиля, которая устойчива на различных поверхностях. Крышка топливного бака оснащена указателем уровня топлива, что позволяет своевременно осуществлять дозаправку генератора.
Преимущества
- Профессиональный OHV-двигатель FUBAG
- Система AVR, регулирующая выходное напряжение станции
- Система защиты от короткого замыкания или превышения допустимой нагрузки
- Система защитного отключения при пониженном уровне масла
- До 13 часов работы без дозаправки при нагрузке не более 75 %
- Подходит для работы практически со всем ручным электроинструментом