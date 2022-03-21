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Бензиновый генератор Fubag BS 3300, ручной запуск, однофазный
5.0
2
30 360 ₽
Бензиновые генераторы
  • Персональная скидка
Бензиновый генератор Fubag BS 3300
Арт. Х21203346
5.0
2
Бензиновый генератор Fubag BS 3300, ручной запуск, однофазный
Бензиновый генератор Fubag BS 3300, ручной запуск, однофазный
Бензиновый генератор Fubag BS 3300, ручной запуск, однофазный
Бензиновый генератор Fubag BS 3300, ручной запуск, однофазный
  • Персональная скидка
Бензиновый генератор Fubag BS 3300, ручной запуск, однофазный
Бензиновый генератор Fubag BS 3300, ручной запуск, однофазный
Бензиновый генератор Fubag BS 3300, ручной запуск, однофазный
Бензиновый генератор Fubag BS 3300, ручной запуск, однофазный

Бензиновый генератор Fubag BS 3300

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24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 950 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 850 ₽
Арт. Х21203346
5.0
2

Характеристики

Производитель
Fubag
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Стартер
ручной
Расход топлива, л/ч
1.2
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
30 360 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 950 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 850 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Бензиновая электростанция FUBAG BS 3300 служит для автономного энергоснабжения различных бытовых приборов и ручного электроинструмента общей мощностью не более 3 кВт. В качестве топлива для данной модели рекомендовано использование бензина марки А-92. Все узлы станции базируются на прочной металлической раме из круглого профиля, которая устойчива на различных поверхностях. Крышка топливного бака оснащена указателем уровня топлива, что позволяет своевременно осуществлять дозаправку генератора.

    Преимущества

    • Профессиональный OHV-двигатель FUBAG
    • Система AVR, регулирующая выходное напряжение станции
    • Система защиты от короткого замыкания или превышения допустимой нагрузки
    • Система защитного отключения при пониженном уровне масла
    • До 13 часов работы без дозаправки при нагрузке не более 75 %
    • Подходит для работы практически со всем ручным электроинструментом