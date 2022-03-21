Бензиновый генератор Fubag BS 3300, ручной запуск, однофазный

Преимущества

Профессиональный OHV-двигатель FUBAG

Система AVR, регулирующая выходное напряжение станции

Система защиты от короткого замыкания или превышения допустимой нагрузки

Система защитного отключения при пониженном уровне масла

До 13 часов работы без дозаправки при нагрузке не более 75 %

Подходит для работы практически со всем ручным электроинструментом

Бензиновая электростанция FUBAG BS 3300 служит для автономного энергоснабжения различных бытовых приборов и ручного электроинструмента общей мощностью не более 3 кВт. В качестве топлива для данной модели рекомендовано использование бензина марки А-92. Все узлы станции базируются на прочной металлической раме из круглого профиля, которая устойчива на различных поверхностях. Крышка топливного бака оснащена указателем уровня топлива, что позволяет своевременно осуществлять дозаправку генератора.