Бензиновая электростанция Fubag BS 5500 A ES

Бензиновая электростанция с электростартером и коннектором автоматики FUBAG BS 5500 A ES 838796 BS 5500 A ES с номинальной мощностью 5 кВт представляет собой надёжный и долговечный агрегат. Эта модель отлично подходит в качестве источника резервного электроснабжения для загородного дома и дачи, а также передвижных торговых точек, бригад, торговых точек, мастерских.

Преимущества