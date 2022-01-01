Бензиновая электростанция Fubag BS 5500 A ES
Арт. Х21203349
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Стартер
|ручной, электрический
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Вид топлива
|бензин
- Бензиновая электростанция с электростартером и коннектором автоматики FUBAG BS 5500 A ES 838796 BS 5500 A ES с номинальной мощностью 5 кВт представляет собой надёжный и долговечный агрегат. Эта модель отлично подходит в качестве источника резервного электроснабжения для загородного дома и дачи, а также передвижных торговых точек, бригад, торговых точек, мастерских.
Преимущества
- Бензиновая электростанция с электростартером и коннектором автоматики FUBAG BS 5500 A ES 838796 BS 5500 A ES полностью подготовлена для работы с блоками автоматики, что позволяет создать автономную систему резервирования электропитания. Блок автоматики поставляется опционально
- Электростартер обеспечивает легкий и быстрый запуск станции
- Экономичность и надёжность. Станция оснащена экономичным профессиональным двигателем FUBAG
- Станция оснащена двумя розетками 220В/ 16А и силовой розеткой 220В /32А для подключения мощных потребителей. Для розеток 16А установлены индивидуальные предохранители
- Станция подготовлена для установки комплекта колес и ручек (поставляются отдельно)
- Компактный корпус и малый вес для удобства транспортировки