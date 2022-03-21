Бензиновый генератор Fubag BS 6600 A ES, электрический запуск, АВР, номинальный ток 26 А

Бензиновый генератор Fubag BS 6600 A ES
Арт. Х21203347
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Стартер
|ручной, электрический
|
Расход топлива, л/ч
|3.1
С этим товаром смотрят
- Бензиновая электростанция с возможностью подключения блока автоматики FUBAG BS 6600 A ES - это незаменимое в частном доме или на даче устройство, предназначенное для электропитания различных бытовых приборов, садовой техники, электроинструмента и осветительных систем с суммарной потребляемой мощностью не более 5.7 кВт. Опорная рама, на которой базируются все узлы станции, с боков выполнена в виде рукояток для удобства переноски двумя людьми.
Преимущества
- Удобство технического обслуживания
- Наличие масляного щупа
- Верхнее расположение топливного бака
- Возможность подключения управляющей автоматики
- Простота эксплуатации
- Рама покрыта краской во избежание коррозии
- Долгий срок службы