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Бензиновый генератор Fubag BS 6600 A ES, электрический запуск, АВР, номинальный ток 26 А
5.0
2
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Бензиновый генератор Fubag BS 6600 A ES
    Арт. Х21203347
    5.0
    2
    Бензиновый генератор Fubag BS 6600 A ES, электрический запуск, АВР, номинальный ток 26 А
    Бензиновый генератор Fubag BS 6600 A ES, электрический запуск, АВР, номинальный ток 26 А
    Бензиновый генератор Fubag BS 6600 A ES, электрический запуск, АВР, номинальный ток 26 А
    Бензиновый генератор Fubag BS 6600 A ES, электрический запуск, АВР, номинальный ток 26 А
      Бензиновый генератор Fubag BS 6600 A ES, электрический запуск, АВР, номинальный ток 26 А
      Бензиновый генератор Fubag BS 6600 A ES, электрический запуск, АВР, номинальный ток 26 А
      Бензиновый генератор Fubag BS 6600 A ES, электрический запуск, АВР, номинальный ток 26 А
      Бензиновый генератор Fubag BS 6600 A ES, электрический запуск, АВР, номинальный ток 26 А

      Бензиновый генератор Fubag BS 6600 A ES

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х21203347
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Стартер
      		ручной, электрический
      Расход топлива, л/ч
      		3.1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая электростанция с возможностью подключения блока автоматики FUBAG BS 6600 A ES - это незаменимое в частном доме или на даче устройство, предназначенное для электропитания различных бытовых приборов, садовой техники, электроинструмента и осветительных систем с суммарной потребляемой мощностью не более 5.7 кВт. Опорная рама, на которой базируются все узлы станции, с боков выполнена в виде рукояток для удобства переноски двумя людьми.

        Преимущества

        • Удобство технического обслуживания
        • Наличие масляного щупа
        • Верхнее расположение топливного бака
        • Возможность подключения управляющей автоматики
        • Простота эксплуатации
        • Рама покрыта краской во избежание коррозии
        • Долгий срок службы