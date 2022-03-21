Бензиновый генератор Fubag BS 6600 A ES, электрический запуск, АВР, номинальный ток 26 А

Преимущества

Удобство технического обслуживания

Наличие масляного щупа

Верхнее расположение топливного бака

Возможность подключения управляющей автоматики

Простота эксплуатации

Рама покрыта краской во избежание коррозии

Долгий срок службы

Бензиновая электростанция с возможностью подключения блока автоматики FUBAG BS 6600 A ES - это незаменимое в частном доме или на даче устройство, предназначенное для электропитания различных бытовых приборов, садовой техники, электроинструмента и осветительных систем с суммарной потребляемой мощностью не более 5.7 кВт. Опорная рама, на которой базируются все узлы станции, с боков выполнена в виде рукояток для удобства переноски двумя людьми.