Преимущества

Автоматический регулятор напряжения

Система защитного отключения при понижении уровня масла

Система защиты от короткого замыкания при превышении допустимой нагрузки

Высокоэффективное воздушное охлаждение двигателя

Рамы станций выполнены из труб диаметром 28 мм с повышенной толщиной металла, что значительно повысило прочность рамной конструкции

Наклонный металлический козырек над приборной панелью обеспечивает дополнительную защиту элементов панели от неблагоприятных погодных условий

Бензиновая электростанция FUBAG HS 2500 представляет собой качественный агрегат для выработки стабильного однофазного электрического тока. Оптимальная продолжительная мощность потребления составляет 2 кВт. В качестве топлива используется бензин А-92.