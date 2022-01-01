Бензиновая электростанция Fubag HS 2500
Арт. Х21203342
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Стартер
|ручной
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Расход топлива, л/ч
|2.3
- Бензиновая электростанция FUBAG HS 2500 представляет собой качественный агрегат для выработки стабильного однофазного электрического тока. Оптимальная продолжительная мощность потребления составляет 2 кВт. В качестве топлива используется бензин А-92.
Преимущества
- Автоматический регулятор напряжения
- Система защитного отключения при понижении уровня масла
- Система защиты от короткого замыкания при превышении допустимой нагрузки
- Высокоэффективное воздушное охлаждение двигателя
- Рамы станций выполнены из труб диаметром 28 мм с повышенной толщиной металла, что значительно повысило прочность рамной конструкции
- Наклонный металлический козырек над приборной панелью обеспечивает дополнительную защиту элементов панели от неблагоприятных погодных условий