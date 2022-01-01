Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бензиновая электростанция Fubag HS 2500
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Бензиновая электростанция Fubag HS 2500
    Арт. Х21203342
    Бензиновая электростанция Fubag HS 2500

      Бензиновая электростанция Fubag HS 2500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х21203342

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Стартер
      		ручной
      Расход топлива, л/ч
      		2.3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая электростанция FUBAG HS 2500 представляет собой качественный агрегат для выработки стабильного однофазного электрического тока. Оптимальная продолжительная мощность потребления составляет 2 кВт. В качестве топлива используется бензин А-92.

        Преимущества

        • Автоматический регулятор напряжения
        • Система защитного отключения при понижении уровня масла
        • Система защиты от короткого замыкания при превышении допустимой нагрузки
        • Высокоэффективное воздушное охлаждение двигателя
        • Рамы станций выполнены из труб диаметром 28 мм с повышенной толщиной металла, что значительно повысило прочность рамной конструкции
        • Наклонный металлический козырек над приборной панелью обеспечивает дополнительную защиту элементов панели от неблагоприятных погодных условий