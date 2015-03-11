Бензиновая электростанция Fubag TI1000
Арт. Х21203112
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Стартер
|ручной
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Расход топлива, л/ч
|0.8
- Компактный и легкий инверторный генератор Fubag TI 1000 – это незаменимый аппарат в походе, на отдыхе или на рыбалке. Он обеспечивает электроснабжение и зарядку всех необходимых устройств и приборов.
Преимущества
- При неполной загрузке станцию можно переключить в экономичный режим работы. Это снижает расход топлива до 40%
- Пластиковая крышка с пружиной надежно защищает розетку от попадания влаги и пыли
- Для удобства транспортировки крышка бензобака оборудована клапаном, предотвращающим выливание бензина
- Удобное расположение крышки масляного картера
- Небольшой вес станции делает ее транспортировку простой и легкой. Удобная ручка позволяет без труда переносить станцию