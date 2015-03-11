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Бензиновая электростанция Fubag TI1000
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Бензиновая электростанция Fubag TI1000
    Арт. Х21203112
    5.0
    1
    Бензиновая электростанция Fubag TI1000
    Бензиновая электростанция Fubag TI1000
    Бензиновая электростанция Fubag TI1000
    Бензиновая электростанция Fubag TI1000
      Бензиновая электростанция Fubag TI1000
      Бензиновая электростанция Fubag TI1000
      Бензиновая электростанция Fubag TI1000
      Бензиновая электростанция Fubag TI1000

      Бензиновая электростанция Fubag TI1000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х21203112
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Стартер
      		ручной
      Расход топлива, л/ч
      		0.8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Компактный и легкий инверторный генератор Fubag TI 1000 – это незаменимый аппарат в походе, на отдыхе или на рыбалке. Он обеспечивает электроснабжение и зарядку всех необходимых устройств и приборов.

        Преимущества

        • При неполной загрузке станцию можно переключить в экономичный режим работы. Это снижает расход топлива до 40%
        • Пластиковая крышка с пружиной надежно защищает розетку от попадания влаги и пыли
        • Для удобства транспортировки крышка бензобака оборудована клапаном, предотвращающим выливание бензина
        • Удобное расположение крышки масляного картера
        • Небольшой вес станции делает ее транспортировку простой и легкой. Удобная ручка позволяет без труда переносить станцию