Бензиновая электростанция Fubag TI2600
Арт. Х21203351
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Стартер
|ручной
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Расход топлива, л/ч
|1.1
- Бензиновый генератор Fubag TI 2600 используется в качестве запасного или аварийного источника электроэнергии для домов и дач. Аппарат хорошо себя зарекомендовал также на строительных площадках и монтажных работах.
Преимущества
- Аппарат вырабатывает 12 вольт постоянного тока, что дает возможность использовать его для зарядки аккумуляторов и комрессоров для автомобиля
- В генераторе используется синхронный 4х-тактный одноцилиндровый двигатель с воздушным охлаждением
- Время работы при нагрузке в 75% – около 3ч
- Ручная система запуска
- Используется 4х-тактное моторное масло, уровня SE или выше