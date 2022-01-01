Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бензиновая электростанция Fubag TI2600
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Бензиновая электростанция Fubag TI2600
    Арт. Х21203351
    Бензиновая электростанция Fubag TI2600
    Бензиновая электростанция Fubag TI2600
      Бензиновая электростанция Fubag TI2600
      Бензиновая электростанция Fubag TI2600

      Бензиновая электростанция Fubag TI2600

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х21203351

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Стартер
      		ручной
      Расход топлива, л/ч
      		1.1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый генератор Fubag TI 2600 используется в качестве запасного или аварийного источника электроэнергии для домов и дач. Аппарат хорошо себя зарекомендовал также на строительных площадках и монтажных работах.

        Преимущества

        • Аппарат вырабатывает 12 вольт постоянного тока, что дает возможность использовать его для зарядки аккумуляторов и комрессоров для автомобиля
        • В генераторе используется синхронный 4х-тактный одноцилиндровый двигатель с воздушным охлаждением
        • Время работы при нагрузке в 75% – около 3ч
        • Ручная система запуска
        • Используется 4х-тактное моторное масло, уровня SE или выше