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Бензиновый генератор для гаража Huter DY2500L, объем бака 15 л
5.0
1
18 290 ₽
Бензиновые генераторы
    Бензиновый генератор Huter DY2500L
    Арт. Х21203344
    5.0
    1
    Бензиновый генератор для гаража Huter DY2500L, объем бака 15 л
    Бензиновый генератор для гаража Huter DY2500L, объем бака 15 л
    Бензиновый генератор для гаража Huter DY2500L, объем бака 15 л
      Бензиновый генератор для гаража Huter DY2500L, объем бака 15 л
      Бензиновый генератор для гаража Huter DY2500L, объем бака 15 л
      Бензиновый генератор для гаража Huter DY2500L, объем бака 15 л

      Бензиновый генератор Huter DY2500L

      18 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 858 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 850 ₽
      Арт. Х21203344
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Стартер
      		ручной
      Расход топлива, л/ч
      		1
      Все характеристики
      18 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 858 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 850 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры

      • Бензиновый генератор Huter dy2500l обеспечивает электропитанием инструменты, приборы и оборудование на строительных площадках, на малом производстве или в загородных домах и сооружениях. Он привлекает тем, что почти не шумит при работе, может эксплуатироваться в любой сезон и при любых погодных условиях, и имеет устойчивость к длительному использованию. Его бензиновый бак расположен удобно, что облегчает восполнение топлива. Металлическая силовая рама повышает устойчивость, а небольшой вес бака облегчает его транспортировку. С генератором Huter dy2500l можно не беспокоиться об отключении электроэнергии, ведь он работает бесперебойно и надежно, а при коротком замыкании или неисправностях в нем предусмотрено автоматическое аварийное отключение. Это безопасный и многофункциональный прибор, который прослужит долгое время без особого труда.

        Преимущества бензогенератора Huter dy2500l:

        • Прост в использовании;
        • Надежен;
        • Безопасен;
        • Производителен;
        • Устойчив к любой погоде;
        • Долговечен.

        Комплектация:

        • Электрогенератор;
        • Вилка разъема;
        • Руководство по эксплуатации;
        • Комплект инструментов и принадлежностей;
        • Упаковка.