Бензиновый генератор для гаража Huter DY2500L, объем бака 15 л

Бензиновый генератор Huter DY2500L
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Стартер
|ручной
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Расход топлива, л/ч
|1
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Бензиновый генератор Huter dy2500l обеспечивает электропитанием инструменты, приборы и оборудование на строительных площадках, на малом производстве или в загородных домах и сооружениях. Он привлекает тем, что почти не шумит при работе, может эксплуатироваться в любой сезон и при любых погодных условиях, и имеет устойчивость к длительному использованию. Его бензиновый бак расположен удобно, что облегчает восполнение топлива. Металлическая силовая рама повышает устойчивость, а небольшой вес бака облегчает его транспортировку. С генератором Huter dy2500l можно не беспокоиться об отключении электроэнергии, ведь он работает бесперебойно и надежно, а при коротком замыкании или неисправностях в нем предусмотрено автоматическое аварийное отключение. Это безопасный и многофункциональный прибор, который прослужит долгое время без особого труда.
Преимущества бензогенератора Huter dy2500l:
- Прост в использовании;
- Надежен;
- Безопасен;
- Производителен;
- Устойчив к любой погоде;
- Долговечен.
Комплектация:
- Электрогенератор;
- Вилка разъема;
- Руководство по эксплуатации;
- Комплект инструментов и принадлежностей;
- Упаковка.