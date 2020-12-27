Бензиновый генератор для гаража Huter DY2500L, объем бака 15 л

Бензиновый генератор Huter dy2500l обеспечивает электропитанием инструменты, приборы и оборудование на строительных площадках, на малом производстве или в загородных домах и сооружениях. Он привлекает тем, что почти не шумит при работе, может эксплуатироваться в любой сезон и при любых погодных условиях, и имеет устойчивость к длительному использованию. Его бензиновый бак расположен удобно, что облегчает восполнение топлива. Металлическая силовая рама повышает устойчивость, а небольшой вес бака облегчает его транспортировку. С генератором Huter dy2500l можно не беспокоиться об отключении электроэнергии, ведь он работает бесперебойно и надежно, а при коротком замыкании или неисправностях в нем предусмотрено автоматическое аварийное отключение. Это безопасный и многофункциональный прибор, который прослужит долгое время без особого труда.

Преимущества бензогенератора Huter dy2500l:

Прост в использовании;

Надежен;

Безопасен;

Производителен;

Устойчив к любой погоде;

Долговечен.

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