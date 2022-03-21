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Портативный бензиновый электрогенератор Huter DY6500LX
5.0
2
41 999 ₽
50 990 ₽
Бензиновые генераторы
    Портативный бензиновый электрогенератор Huter DY6500LX
    Арт. Х21203315
    5.0
    2
    Портативный бензиновый электрогенератор Huter DY6500LX
    Портативный бензиновый электрогенератор Huter DY6500LX
    Портативный бензиновый электрогенератор Huter DY6500LX
      Портативный бензиновый электрогенератор Huter DY6500LX
      Портативный бензиновый электрогенератор Huter DY6500LX
      Портативный бензиновый электрогенератор Huter DY6500LX

      Портативный бензиновый электрогенератор Huter DY6500LX

      • -8 991 ₽
      41 999 ₽
      50 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 067 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, бесплатно
      Арт. Х21203315
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Стартер
      		ручной, электрический
      Расход топлива, л/ч
      		2.5
      Все характеристики
      • -8 991 ₽
      41 999 ₽
      50 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 067 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры

      • Электростанция Huter DY6500LX это портативное оборудование, генерирующее электрический ток, что будет полезно в условиях отсутствия рабочей электросети. Станция работает на бензине, для удобства оснащена датчиком уровня топлива на панели управления. Обладает встроенной системой, стабилизирующей напряжение, самостоятельно отключается при возникновении короткого замыкания. Генератор имеет воздушный фильтр, который находится в легкой доступности для его своевременной прочистки или замены. Прибор обладает электрическим стартером и объемным топливным баком. Крышка бака герметично закрывается, что удобно при длительной транспортировке электростанции. Huter DY6500LX купить можно для использования на строительных площадках, при дорожно-ремонтных работах, а также на даче или в деревне для питания бытовой техники.

        Преимущества бензогенератора Huter DY6500LX:

        • Система стабилизации напряжения;
        • Индикатор уровня топлива для своевременной дозаправки;
        • Автоматическое отключение нагрузки при коротком замыкании;
        • Возможно подключение АВР;
        • Верхнее расположение клапанов двигателя;
        • Двигатель с большим рабочим ресурсом;
        • Длительный рабочий цикл;
        • Быстрый доступ к воздушному фильтру;
        • Защита электростартера.

        Комплектация:

        • Электрогенератор;
        • Вилка разъема;
        • Паспорт и руководство по эксплуатации;
        • Упаковка.
        Внимание! Модель поставляется без выхода 12В.