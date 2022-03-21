Портативный бензиновый электрогенератор Huter DY6500LX

Электростанция Huter DY6500LX это портативное оборудование, генерирующее электрический ток, что будет полезно в условиях отсутствия рабочей электросети. Станция работает на бензине, для удобства оснащена датчиком уровня топлива на панели управления. Обладает встроенной системой, стабилизирующей напряжение, самостоятельно отключается при возникновении короткого замыкания. Генератор имеет воздушный фильтр, который находится в легкой доступности для его своевременной прочистки или замены. Прибор обладает электрическим стартером и объемным топливным баком. Крышка бака герметично закрывается, что удобно при длительной транспортировке электростанции. Huter DY6500LX купить можно для использования на строительных площадках, при дорожно-ремонтных работах, а также на даче или в деревне для питания бытовой техники.

Преимущества бензогенератора Huter DY6500LX:

Система стабилизации напряжения;

Индикатор уровня топлива для своевременной дозаправки;

Автоматическое отключение нагрузки при коротком замыкании;

Возможно подключение АВР;

Верхнее расположение клапанов двигателя;

Двигатель с большим рабочим ресурсом;

Длительный рабочий цикл;

Быстрый доступ к воздушному фильтру;

Защита электростартера.

Комплектация: