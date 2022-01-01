Бензиновая электростанция Hyundai HHY 3000F
Арт. Х21203263
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Южная Корея
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Стартер
|ручной
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Вид топлива
|бензин
- Бензиновый генератор Hyundai HHY3000F служит для снабжением электричеством разного рода потребителей. Данная модель нашла применение как на приусадебных участках, так и на строительных площадках. Розетки электростанции имеют крышки с самовозвратным механизмом, которые предотвращают попадание грязи и пыли. Отличительной чертой данной модели является наличие 12 Вольтовых клемм.
Преимущества
- Низкий уровень шума
- Большой запас мощности
- Защита от перегрузок
- Аварийная остановка при низком уровне масла в картере
- 4-х тактный двигатель
- Наличие масляного щупа
- Двигатель HYUNDAI серии IC (industrial commercial)
- Прочная стальная рама Ø 28мм
- Выключатель защиты при перегрузках
- Увеличенный стальной топливный бак
- Автоматический регулятор напряжения с защитой от КЗ
- Воздушное охлаждение двигателя