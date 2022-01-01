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Бензиновая электростанция Hyundai HHY 3000F
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Бензиновые генераторы
    Бензиновая электростанция Hyundai HHY 3000F
    Арт. Х21203263
    Бензиновая электростанция Hyundai HHY 3000F

      Бензиновая электростанция Hyundai HHY 3000F

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х21203263

      Характеристики

      Производитель
      		Hyundai
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Южная Корея
      Стартер
      		ручной
      Вид топлива
      		бензин
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый генератор Hyundai HHY3000F служит для снабжением электричеством разного рода потребителей. Данная модель нашла применение как на приусадебных участках, так и на строительных площадках. Розетки электростанции имеют крышки с самовозвратным механизмом, которые предотвращают попадание грязи и пыли. Отличительной чертой данной модели является наличие 12 Вольтовых клемм.

        Преимущества

        • Низкий уровень шума
        • Большой запас мощности
        • Защита от перегрузок
        • Аварийная остановка при низком уровне масла в картере
        • 4-х тактный двигатель
        • Наличие масляного щупа
        • Двигатель HYUNDAI серии IC (industrial commercial)
        • Прочная стальная рама Ø 28мм
        • Выключатель защиты при перегрузках
        • Увеличенный стальной топливный бак
        • Автоматический регулятор напряжения с защитой от КЗ
        • Воздушное охлаждение двигателя