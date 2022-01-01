Бензиновая электростанция Hyundai HHY 3000F

Преимущества

Низкий уровень шума

Большой запас мощности

Защита от перегрузок

Аварийная остановка при низком уровне масла в картере

4-х тактный двигатель

Наличие масляного щупа

Двигатель HYUNDAI серии IC (industrial commercial)

Прочная стальная рама Ø 28мм

Выключатель защиты при перегрузках

Увеличенный стальной топливный бак

Автоматический регулятор напряжения с защитой от КЗ

Воздушное охлаждение двигателя

Бензиновый генератор Hyundai HHY3000F служит для снабжением электричеством разного рода потребителей. Данная модель нашла применение как на приусадебных участках, так и на строительных площадках. Розетки электростанции имеют крышки с самовозвратным механизмом, которые предотвращают попадание грязи и пыли. Отличительной чертой данной модели является наличие 12 Вольтовых клемм.