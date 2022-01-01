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Бензиновая электростанция Hyundai HHY 7000FE ATS
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Бензиновые генераторы
    Бензиновая электростанция Hyundai HHY 7000FE ATS
    Арт. Х21203265
    Бензиновая электростанция Hyundai HHY 7000FE ATS

      Бензиновая электростанция Hyundai HHY 7000FE ATS

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х21203265

      Характеристики

      Производитель
      		Hyundai
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Южная Корея
      Стартер
      		ручной, электрический
      Вид топлива
      		бензин
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый генератор Hyundai HHY7000FE ATS служит для снабжения электричеством различных потребителей, в том числе и потребителей с высокими пусковыми токами. Данная модель отлично подойдет для резервной подачи электричества, при его отключении, для этого имеется встроенный блок ATS.

        Преимущества

        • Небольшие габариты и вес
        • Простота в транспортировке
        • Большая выходная мощность
        • Наличие двух розеток
        • Выход на 12 Вольт
        • Вместительный топливный бак
        • Низкий уровень шума
        • Наличие АКБ
        • Двигатель HYUNDAI серии IC (industrial commercial)
        • Электрозапуск
        • Выключатель защиты при перегрузках
        • Аварийная остановка при низком уровне масла в картере
        • Увеличенный стальной топливный бак
        • Автоматический регулятор напряжения с защитой от КЗ