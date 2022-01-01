Бензиновая электростанция Hyundai HHY 7000FE ATS
Арт. Х21203265
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Южная Корея
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Стартер
|ручной, электрический
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Вид топлива
|бензин
- Бензиновый генератор Hyundai HHY7000FE ATS служит для снабжения электричеством различных потребителей, в том числе и потребителей с высокими пусковыми токами. Данная модель отлично подойдет для резервной подачи электричества, при его отключении, для этого имеется встроенный блок ATS.
Преимущества
- Небольшие габариты и вес
- Простота в транспортировке
- Большая выходная мощность
- Наличие двух розеток
- Выход на 12 Вольт
- Вместительный топливный бак
- Низкий уровень шума
- Наличие АКБ
- Двигатель HYUNDAI серии IC (industrial commercial)
- Электрозапуск
- Выключатель защиты при перегрузках
- Аварийная остановка при низком уровне масла в картере
- Увеличенный стальной топливный бак
- Автоматический регулятор напряжения с защитой от КЗ