Бензиновая электростанция Хайтек GG28E
Арт. X131400017
Характеристики
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Стартер
|ручной, электрический
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Расход топлива, л/ч
|1.4
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Вид топлива
|бензин
- Бензогенератор GG28E – модель достаточная для питания одного-двух рабочих мест на строительном объекте или аварийного питания дачного домика. Можно использовать в кемпингах, для подключения выездных торговых точек.
Преимущества
- Запаса топлива хватает на 8 часов непрерывной работы
- Генератор неприхотлив, прост в обслуживании, сопровождается сервисной поддержкой