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Бензиновая электростанция Хайтек GG28E
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Бензиновые генераторы
    Бензиновая электростанция Хайтек GG28E
    Арт. X131400017
    Бензиновая электростанция Хайтек GG28E

      Бензиновая электростанция Хайтек GG28E

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X131400017

      Характеристики

      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		ручной, электрический
      Расход топлива, л/ч
      		1.4
      Вид топлива
      		бензин
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензогенератор GG28E – модель достаточная для питания одного-двух рабочих мест на строительном объекте или аварийного питания дачного домика. Можно использовать в кемпингах, для подключения выездных торговых точек.

        Преимущества

        • Запаса топлива хватает на 8 часов непрерывной работы
        • Генератор неприхотлив, прост в обслуживании, сопровождается сервисной поддержкой