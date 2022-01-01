Бензиновая электростанция PATRIOT GP 3810LE — компактная установка, служащая в качестве резервного источника питания электроэнергией. На генератор установлен четырехтактный двигатель, имеет датчик контроля масла. Он служит защитой от случайного запуска агрегата. Для повышения устойчивости к временным трехкратным перегрузкам альтернатор был модернизирован производителем. Медная обмотка покрыта лаком, устойчивым к высоким температурам. При коротком замыкании или небольших перегрузках автомат защиты отключит оборудование. Все узлы закреплены на прочной раме. Управляющие элементы расположены специальным образом, чтобы исключить малейший риск их повреждения при перевозке. Для комфортного пользования на генераторе имеется яркий дисплей со счетчиком моточасов. В оборудовании есть индикатор расхода топлива, выход 12 вольт для аварийной подзарядки автомобильного аккумулятора, две стандартных евро розетки. Генератор GP 3810LE протестирован со сварочными аппаратами 170 DC и 210 DC. Максимальный ток 75-85 ампер, уверенная сварка электродом 3 мм.

Преимущества