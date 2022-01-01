Бензиновая электростанция Patriot GP 3810LE
Арт. Х21203356
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Стартер
|ручной, электрический
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Расход топлива, л/ч
|1.4
- Бензиновая электростанция PATRIOT GP 3810LE — компактная установка, служащая в качестве резервного источника питания электроэнергией. На генератор установлен четырехтактный двигатель, имеет датчик контроля масла. Он служит защитой от случайного запуска агрегата. Для повышения устойчивости к временным трехкратным перегрузкам альтернатор был модернизирован производителем. Медная обмотка покрыта лаком, устойчивым к высоким температурам. При коротком замыкании или небольших перегрузках автомат защиты отключит оборудование. Все узлы закреплены на прочной раме. Управляющие элементы расположены специальным образом, чтобы исключить малейший риск их повреждения при перевозке. Для комфортного пользования на генераторе имеется яркий дисплей со счетчиком моточасов. В оборудовании есть индикатор расхода топлива, выход 12 вольт для аварийной подзарядки автомобильного аккумулятора, две стандартных евро розетки. Генератор GP 3810LE протестирован со сварочными аппаратами 170 DC и 210 DC. Максимальный ток 75-85 ампер, уверенная сварка электродом 3 мм.
Преимущества
- Доступная цена генератора PATRIOT GP 3810LE от производителя
- Современный дизайн
- Контроль уровня масла
- Ручной стартер
- Защита от замыкания и перегрузок
- Удобные колеса и ручка для транспортировки