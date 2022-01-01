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Бензиновая электростанция Patriot GP 7210LE
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Бензиновые генераторы
    Бензиновая электростанция Patriot GP 7210LE
    Арт. Х21203350
    Бензиновая электростанция Patriot GP 7210LE
    Бензиновая электростанция Patriot GP 7210LE
    Бензиновая электростанция Patriot GP 7210LE
      Бензиновая электростанция Patriot GP 7210LE
      Бензиновая электростанция Patriot GP 7210LE
      Бензиновая электростанция Patriot GP 7210LE

      Бензиновая электростанция Patriot GP 7210LE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х21203350

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Стартер
      		ручной, электрический
      Расход топлива, л/ч
      		2.34
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый генератор PATRIOT GP 7210LE 474101588 используется в качестве автономного источника энергии на небольших производствах. Агрегат успешно обеспечивает стабильной электроэнергией небольшие станки, сварочные аппараты, а также другие устройства и инструменты, суммарная мощность которых не превышает 6000 Вт.

        Преимущества

        • Оптимальное соотношение мощности двигателя и синхронного электрогенератора
        • Оснащен двигателем с верхним расположением клапанов OHV, что значительно увеличивает ресурс, снижает выхлоп и уровень шума
        • Датчик контроля масла исключает запуск и работу генератора при отсутствии или низком уровне масла в картере
        • Автоматическое регулирование напряжения
        • Цифровой электронный мультидисплей позволяет контролировать все выходные характеристики: напряжение, мощность, ток, частоту, а также счетчик моточасов помогает следить за интервалами между техническим обслуживанием
        • Усиленная передняя панель с утопленными элементами управления снижает риск механических повреждений
        • Транспортировочный комплект для перемещения на небольшие расстояния поставляется вместе с генератором
        • Защита по уровню масла
        • Защита от перегрузки
        • Защита от короткого замыкания
        • Визуальный контроль за уровнем топлива
        • Стабильное выходное напряжение и частота тока
        • Высокое качество сборки
        • Простота использования
        • Высокая прочность
        • Повышенная износостойкость
        • Долгий срок службы