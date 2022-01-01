Бензиновая электростанция Patriot GP 7210LE

Бензиновый генератор PATRIOT GP 7210LE 474101588 используется в качестве автономного источника энергии на небольших производствах. Агрегат успешно обеспечивает стабильной электроэнергией небольшие станки, сварочные аппараты, а также другие устройства и инструменты, суммарная мощность которых не превышает 6000 Вт.

Преимущества