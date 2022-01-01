Бензиновая электростанция Patriot GP 7210LE
Арт. Х21203350
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Стартер
|ручной, электрический
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Расход топлива, л/ч
|2.34
- Бензиновый генератор PATRIOT GP 7210LE 474101588 используется в качестве автономного источника энергии на небольших производствах. Агрегат успешно обеспечивает стабильной электроэнергией небольшие станки, сварочные аппараты, а также другие устройства и инструменты, суммарная мощность которых не превышает 6000 Вт.
Преимущества
- Оптимальное соотношение мощности двигателя и синхронного электрогенератора
- Оснащен двигателем с верхним расположением клапанов OHV, что значительно увеличивает ресурс, снижает выхлоп и уровень шума
- Датчик контроля масла исключает запуск и работу генератора при отсутствии или низком уровне масла в картере
- Автоматическое регулирование напряжения
- Цифровой электронный мультидисплей позволяет контролировать все выходные характеристики: напряжение, мощность, ток, частоту, а также счетчик моточасов помогает следить за интервалами между техническим обслуживанием
- Усиленная передняя панель с утопленными элементами управления снижает риск механических повреждений
- Транспортировочный комплект для перемещения на небольшие расстояния поставляется вместе с генератором
- Защита по уровню масла
- Защита от перегрузки
- Защита от короткого замыкания
- Визуальный контроль за уровнем топлива
- Стабильное выходное напряжение и частота тока
- Высокое качество сборки
- Простота использования
- Высокая прочность
- Повышенная износостойкость
- Долгий срок службы