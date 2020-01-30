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Бензиновая электростанция Patriot Power RPG-2500
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Бензиновая электростанция Patriot Power RPG-2500
    Арт. Х21203200
    5.0
    1
    Бензиновая электростанция Patriot Power RPG-2500

      Бензиновая электростанция Patriot Power RPG-2500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х21203200
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Стартер
      		ручной
      Вид топлива
      		бензин
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый генератор PATRIOT SRGE-2500 - это агрегат небольшой выходной мощности, который используется как источник питания на отдыхе, садовых и дачных участках, а также как аварийный источник питания бытовых помещений. Малый вес и габариты делают его пригодным для перевозки в багажнике легкового автомобиля. Возможность подключения двух потребителей одновременно делает генератор функциональным. Жесткая металлическая рама защищает оборудование от повреждений.

        Преимущества

        • Малый расход топлива
        • Удобная транспортировка
        • Ручной запуск делает генератор независимым от аккумулятора
        • Продолжительность непрерывной работы до 8,8 часов
        • Моторесурс до 3500 часов
        • Система защиты от перегрузок OVERLOAD
        • Датчик масла останавливает станцию при недостаточном уровне
        • Обмотка статора, ротора, а также проводка из меди
        • Стабильный ток при максимальных нагрузках