Бензиновая электростанция Patriot Power RPG-2500
Арт. Х21203200
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Стартер
|ручной
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Вид топлива
|бензин
- Бензиновый генератор PATRIOT SRGE-2500 - это агрегат небольшой выходной мощности, который используется как источник питания на отдыхе, садовых и дачных участках, а также как аварийный источник питания бытовых помещений. Малый вес и габариты делают его пригодным для перевозки в багажнике легкового автомобиля. Возможность подключения двух потребителей одновременно делает генератор функциональным. Жесткая металлическая рама защищает оборудование от повреждений.
Преимущества
- Малый расход топлива
- Удобная транспортировка
- Ручной запуск делает генератор независимым от аккумулятора
- Продолжительность непрерывной работы до 8,8 часов
- Моторесурс до 3500 часов
- Система защиты от перегрузок OVERLOAD
- Датчик масла останавливает станцию при недостаточном уровне
- Обмотка статора, ротора, а также проводка из меди
- Стабильный ток при максимальных нагрузках