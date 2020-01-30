Бензиновая электростанция Patriot Power RPG-2500

Преимущества

Малый расход топлива

Удобная транспортировка

Ручной запуск делает генератор независимым от аккумулятора

Продолжительность непрерывной работы до 8,8 часов

Моторесурс до 3500 часов

Система защиты от перегрузок OVERLOAD

Датчик масла останавливает станцию при недостаточном уровне

Обмотка статора, ротора, а также проводка из меди

Стабильный ток при максимальных нагрузках

Бензиновый генератор PATRIOT SRGE-2500 - это агрегат небольшой выходной мощности, который используется как источник питания на отдыхе, садовых и дачных участках, а также как аварийный источник питания бытовых помещений. Малый вес и габариты делают его пригодным для перевозки в багажнике легкового автомобиля. Возможность подключения двух потребителей одновременно делает генератор функциональным. Жесткая металлическая рама защищает оборудование от повреждений.