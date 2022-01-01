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Бензиновая электростанция Patriot Power RPG-5000E
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Бензиновые генераторы
    Бензиновая электростанция Patriot Power RPG-5000E
    Арт. Х21203202
    Бензиновая электростанция Patriot Power RPG-5000E

      Бензиновая электростанция Patriot Power RPG-5000E

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х21203202

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Стартер
      		ручной, электрический
      Вид топлива
      		бензин
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый генератор PATRIOT RPG-5000Е предназначен для обеспечения работы электроприборов в местах отсутствия электроэнергии. Данная модель оснащена двумя розетками 220 В, что позволяет подключать различные электроприборы общей мощностью до 4.5 кВт.

        Преимущества

        • Большой топливный бак
        • Мощный бензиновый двигатель
        • Компактный
        • Обмотка статора, ротора и электропроводка из меди
        • Низкий уровень шума