Бензиновая электростанция Patriot Power RPG-5000E

Бензиновый генератор PATRIOT RPG-5000Е предназначен для обеспечения работы электроприборов в местах отсутствия электроэнергии. Данная модель оснащена двумя розетками 220 В, что позволяет подключать различные электроприборы общей мощностью до 4.5 кВт.

Преимущества