Бензиновая электростанция Patriot Power RPG-5000E
Арт. Х21203202
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Стартер
|ручной, электрический
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Вид топлива
|бензин
- Бензиновый генератор PATRIOT RPG-5000Е предназначен для обеспечения работы электроприборов в местах отсутствия электроэнергии. Данная модель оснащена двумя розетками 220 В, что позволяет подключать различные электроприборы общей мощностью до 4.5 кВт.
Преимущества
- Большой топливный бак
- Мощный бензиновый двигатель
- Компактный
- Обмотка статора, ротора и электропроводка из меди
- Низкий уровень шума