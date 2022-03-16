Бензиновый генератор Patriot SRGE 6500 (трехфазный)
Арт. Х21203233
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Стартер
|ручной
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Расход топлива, л/ч
|2.08
- Бензиновый генератор PATRIOT SRGE 6500 оснащен датчиком уровня масла и при его снижении включается аварийная остановка. топливный так емкостью 25 литров обеспечивает продолжительную автономную работу. Используется в основном при сбоях электросети в качестве резервного источника при кратковременных отключениях электроэнергии. Металлическая рама снижает уровень вибрации, что продлевает срок службы генератора.
Преимущества
- Четырехтактный двигатель
- Удобная панель управления
- Низкий уровень шума и вибрации
- Предусмотрен вольтметр
- Простота эксплуатации
- Продолжительная работа