Бензиновый генератор Patriot SRGE 6500 (трехфазный)

Преимущества

Четырехтактный двигатель

Удобная панель управления

Низкий уровень шума и вибрации

Предусмотрен вольтметр

Простота эксплуатации

Продолжительная работа

Бензиновый генератор PATRIOT SRGE 6500 оснащен датчиком уровня масла и при его снижении включается аварийная остановка. топливный так емкостью 25 литров обеспечивает продолжительную автономную работу. Используется в основном при сбоях электросети в качестве резервного источника при кратковременных отключениях электроэнергии. Металлическая рама снижает уровень вибрации, что продлевает срок службы генератора.