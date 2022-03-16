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Бензиновый генератор Patriot SRGE 6500 (трехфазный)
5.0
2
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Бензиновый генератор Patriot SRGE 6500 (трехфазный)
    Арт. Х21203233
    5.0
    2
    Бензиновый генератор Patriot SRGE 6500 (трехфазный)

      Бензиновый генератор Patriot SRGE 6500 (трехфазный)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х21203233
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Стартер
      		ручной
      Расход топлива, л/ч
      		2.08
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый генератор PATRIOT SRGE 6500 оснащен датчиком уровня масла и при его снижении включается аварийная остановка. топливный так емкостью 25 литров обеспечивает продолжительную автономную работу. Используется в основном при сбоях электросети в качестве резервного источника при кратковременных отключениях электроэнергии. Металлическая рама снижает уровень вибрации, что продлевает срок службы генератора.

        Преимущества

        • Четырехтактный двигатель
        • Удобная панель управления
        • Низкий уровень шума и вибрации
        • Предусмотрен вольтметр
        • Простота эксплуатации
        • Продолжительная работа