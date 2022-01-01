Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бензиновая электростанция Patriot SRGE-6500E
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Бензиновая электростанция Patriot SRGE-6500E
    Арт. Х21203240
    Бензиновая электростанция Patriot SRGE-6500E

      Бензиновая электростанция Patriot SRGE-6500E

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х21203240

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Стартер
      		ручной, электрический
      Вид топлива
      		бензин
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый генератор PATRIOT Max Power SRGE 6500E 474103171 используется в качестве автономного источника электроэнергии. Модель служит для питания электроинструмента, сварочных аппаратов, бытовой техники. Мощный двигатель с верхним расположением клапанов отличается долгим сроком службы, низким уровнем шума и выхлопа. Выход 12 В позволяет зарядить автомобильный аккумулятор. Вместительный топливный бак и низкий расход топлива обеспечивают продолжительную работу без дозаправки. Специальные крышки защищают контакты розеток от попадания пыли или влаги.

        Преимущества

        • Рекомендованный вид топлива - бензин АИ-92
        • Защита по уровню масла
        • Защита от перегрузки
        • Защита от короткого замыкания
        • Высокое качество комплектующих
        • Долгий срок службы
        • Синхронный электрогенератор с системой автоматической регулировки обеспечивает стабильное выходное напряжение и частоту тока
        • Усиленная передняя панель с утопленными элементами управления снижает риск механических повреждений