Бензиновая электростанция Patriot SRGE-6500E
Арт. Х21203240
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Стартер
|ручной, электрический
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Вид топлива
|бензин
- Бензиновый генератор PATRIOT Max Power SRGE 6500E 474103171 используется в качестве автономного источника электроэнергии. Модель служит для питания электроинструмента, сварочных аппаратов, бытовой техники. Мощный двигатель с верхним расположением клапанов отличается долгим сроком службы, низким уровнем шума и выхлопа. Выход 12 В позволяет зарядить автомобильный аккумулятор. Вместительный топливный бак и низкий расход топлива обеспечивают продолжительную работу без дозаправки. Специальные крышки защищают контакты розеток от попадания пыли или влаги.
Преимущества
- Рекомендованный вид топлива - бензин АИ-92
- Защита по уровню масла
- Защита от перегрузки
- Защита от короткого замыкания
- Высокое качество комплектующих
- Долгий срок службы
- Синхронный электрогенератор с системой автоматической регулировки обеспечивает стабильное выходное напряжение и частоту тока
- Усиленная передняя панель с утопленными элементами управления снижает риск механических повреждений