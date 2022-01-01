Бензиновая электростанция Patriot SRGE-6500E

Преимущества

Рекомендованный вид топлива - бензин АИ-92

Защита по уровню масла

Защита от перегрузки

Защита от короткого замыкания

Высокое качество комплектующих

Долгий срок службы

Синхронный электрогенератор с системой автоматической регулировки обеспечивает стабильное выходное напряжение и частоту тока

Усиленная передняя панель с утопленными элементами управления снижает риск механических повреждений

Бензиновый генератор PATRIOT Max Power SRGE 6500E 474103171 используется в качестве автономного источника электроэнергии. Модель служит для питания электроинструмента, сварочных аппаратов, бытовой техники. Мощный двигатель с верхним расположением клапанов отличается долгим сроком службы, низким уровнем шума и выхлопа. Выход 12 В позволяет зарядить автомобильный аккумулятор. Вместительный топливный бак и низкий расход топлива обеспечивают продолжительную работу без дозаправки. Специальные крышки защищают контакты розеток от попадания пыли или влаги.